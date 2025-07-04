ويتكوف دعا إلى رفع العقوبات الغربية عن استيراد الطاقة من روسيا

نقل موقع "بوليتيكو" عن مصادر قولها، إنّ مبعوث الرئيس الأميركي دعا إلى رفع الغربية عن استيراد الطاقة من .

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وأضافت المصادر أن " وموسكو تبحثان استئناف تشغيل ". (روسيا اليوم)