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إقتصاد

ويتكوف دعا إلى رفع العقوبات الغربية عن استيراد الطاقة من روسيا

Lebanon 24
04-07-2025 | 07:44
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نقل موقع "بوليتيكو" عن مصادر قولها، إنّ مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف دعا إلى رفع العقوبات الغربية عن استيراد الطاقة من روسيا.
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وأضافت المصادر أن "واشنطن وموسكو تبحثان استئناف تشغيل السيل الشمالي". (روسيا اليوم)
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