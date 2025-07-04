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إقتصاد
ويتكوف دعا إلى رفع العقوبات الغربية عن استيراد الطاقة من روسيا
Lebanon 24
04-07-2025
|
07:44
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نقل موقع "بوليتيكو" عن مصادر قولها، إنّ مبعوث الرئيس الأميركي
ستيف ويتكوف
دعا إلى رفع
العقوبات
الغربية عن استيراد الطاقة من
روسيا
.
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وأضافت المصادر أن "
واشنطن
وموسكو تبحثان استئناف تشغيل
السيل
الشمالي
". (روسيا اليوم)
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