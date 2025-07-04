الخارجية السورية: مستعدّون للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك مع إسرائيل

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أعلنت أن مستعدة للتعاون مع للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 مع .أتى ذلك بينما توغلت قوات إسرائيلية في عدة مواقع في في ريف محافظة في جنوبي الجمعة. (العربية)