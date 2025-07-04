Advertisement

عربي-دولي

الخارجية السورية: مستعدّون للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك مع إسرائيل

Lebanon 24
04-07-2025 | 08:11
A-
A+
Doc-P-1386731-638872388280437698.png
Doc-P-1386731-638872388280437698.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق مستعدة للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل.
Advertisement


أتى ذلك بينما توغلت قوات إسرائيلية في عدة مواقع في حوض اليرموك في ريف محافظة درعا في جنوبي سوريا صباح اليوم الجمعة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: مستعدون لتعاون كامل مع مجلس التعاون الخليجي
lebanon 24
04/07/2025 17:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مستعدّون للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين إلى قراهم الآمنة ونسعى إلى ضبط الحدود ومنع التهريب
lebanon 24
04/07/2025 17:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يقرر تمديد مهمة قوة مراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل 6 أشهر بالإجماع
lebanon 24
04/07/2025 17:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: مستعدون لتوقيع اتفاق مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية
lebanon 24
04/07/2025 17:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-07-04
09:50 | 2025-07-04
09:28 | 2025-07-04
09:10 | 2025-07-04
09:04 | 2025-07-04
08:57 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24