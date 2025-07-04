بالصورة: تحذير إسرائيلي جديد لسكان خان يونس بالإخلاء الفوري

وجه الجيش اليوم الجمعة تحذيرا إلى جميع المتواجدين في منطقة مدينة مطالبا بإخلاء المنطقة فورا حيث "سيستهدف كل موقع يستخدم لإطلاق الصواريخ باتجاه ".





وقال الجيش في بيان: "تحذير موجّه إلى جميع المتواجدين في منطقة مدينة خان يونس، وتحديدا في البلوكات 107، 108، 109، 110، 111، 112، والجزء الشرقي من بلوك 88، يعمل الجيش حالياً بقوة شديدة جداً في المنطقة، وسيستهدف كل موقع يُستخدم لإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه ".



وأضاف: "من أجل سلامتكم، يطلب منكم إخلاء المنطقة فورا باتجاه الغرب، والامتناع عن العودة إلى مناطق القتال التي تشكل خطرا كبيرا على حياتكم"، مشددا على أن "تدمير البنية التحتية لهذه المنظمات هدف مستمر في هذه العملية".

#عاجل ‼️تحذير خطير الى كل المتواجدين في منطقة مدينة خان يونس في بلوكات 107, 108, 109, 110, 111, 112 والجزء الشرقي في بلوك 88



⭕️جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة جداً في المنطقة وسيهاجم كل منطقة يتم استخدامها لأطلاق قذائق صاروخية نحو دولة اسرائيل.



⭕️من أجل أمنكم، أخلوا فوراً غرباً… pic.twitter.com/6uyZeD8mca — (@AvichayAdraee) July 4, 2025 Advertisement