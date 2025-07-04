بالصورة: تحذير إسرائيلي جديد لسكان خان يونس بالإخلاء الفوري

#عاجل ‼️تحذير خطير الى كل المتواجدين في منطقة مدينة خان يونس في بلوكات 107, 108, 109, 110, 111, 112 والجزء الشرقي في بلوك 88
⭕️جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة جداً في المنطقة وسيهاجم كل منطقة يتم استخدامها لأطلاق قذائق صاروخية نحو دولة اسرائيل.
⭕️من أجل أمنكم، أخلوا فوراً غرباً… pic.twitter.com/6uyZeD8mca
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 4, 2025
#عاجل ‼️تحذير خطير الى كل المتواجدين في منطقة مدينة خان يونس في بلوكات 107, 108, 109, 110, 111, 112 والجزء الشرقي في بلوك 88
⭕️جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة جداً في المنطقة وسيهاجم كل منطقة يتم استخدامها لأطلاق قذائق صاروخية نحو دولة اسرائيل.
⭕️من أجل أمنكم، أخلوا فوراً غرباً… pic.twitter.com/6uyZeD8mca