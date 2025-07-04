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بالصورة: تحذير إسرائيلي جديد لسكان خان يونس بالإخلاء الفوري

Lebanon 24
04-07-2025 | 08:13
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وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تحذيرا إلى جميع المتواجدين في منطقة مدينة خان يونس مطالبا بإخلاء المنطقة فورا حيث "سيستهدف كل موقع يستخدم لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل".


وقال الجيش في بيان: "تحذير موجّه إلى جميع المتواجدين في منطقة مدينة خان يونس، وتحديدا في البلوكات 107، 108، 109، 110، 111، 112، والجزء الشرقي من بلوك 88، يعمل الجيش حالياً بقوة شديدة جداً في المنطقة، وسيستهدف كل موقع يُستخدم لإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه دولة إسرائيل".

وأضاف: "من أجل سلامتكم، يطلب منكم إخلاء المنطقة فورا باتجاه الغرب، والامتناع عن العودة إلى مناطق القتال التي تشكل خطرا كبيرا على حياتكم"، مشددا على أن "تدمير البنية التحتية لهذه المنظمات هدف مستمر في هذه العملية".
 
 
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