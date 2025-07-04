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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران

Lebanon 24
04-07-2025 | 08:57
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قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحب مفتشيها من إيران بسبب مخاوف أمنية.
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وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة بأنه "تم إخراج فريق المفتشين التابع للوكالة برّاً من إيران اليوم الجمعة، رغم أن الرحلات الجوية الدولية من المطارات الرئيسية في البلاد كانت قد عادت إلى العمل بشكل طبيعي عقب صراع دام 12 يومًا مع إسرائيل". (روسيا اليوم)
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