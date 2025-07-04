الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران

قررت سحب مفتشيها من بسبب مخاوف أمنية.

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وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة بأنه "تم إخراج فريق المفتشين التابع للوكالة برّاً من إيران اليوم الجمعة، رغم أن الرحلات من المطارات الرئيسية في البلاد كانت قد عادت إلى العمل بشكل طبيعي عقب صراع دام 12 يومًا مع ". (روسيا اليوم)