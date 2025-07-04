لا طعام ولا دواء.. الأونروا تحذر: الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية

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أعلنت لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أن الجوع في بلغ مستويات كارثية، حيث يسقط الناس مغشياً عليهم في الشوارع من شدة الجوع ونقص الغذاء.وأشارت الأونروا إلى أن سكان القطاع يعانون من نفاد تام في كل شيء، بدءاً من الطعام وصولاً إلى الدواء، معتبرة أن آلية توزيع المساعدات الحالية "أهانت العائلات الجائعة والخائفة والمصابة والمنهكة وسلبتها كرامتها الإنسانية".ودعت الوكالة الأممية إلى فتح تحقيقات فورية في مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام عبر قوافل توزيع الأغذية، في ظل ما وصفته بـ"الفوضى وغياب الحماية"، مؤكدة أن العديد من الأشخاص تعرضوا لإطلاق نار أو للسحق تحت عجلات الشاحنات.كما شددت الأونروا على ضرورة رفع الحصار المفروض على القطاع، وتأمين آلية إيصال آمنة وكريمة وفعالة للمساعدات الإنسانية، داعية إلى تمكين ، بما في ذلك الأونروا، من القيام بدورها الإغاثي في غزة. (العربية)