بعد الاجتماع مع ترامب.. وزير الدفاع السعوديّ اتّصل برئيس الأركان الإيرانيّ

ذكر موقع "أكسيوس" أن السعودي اتّصل برئيس الأركان ، بعد الاجتماع مع الرئيس الأميركي في يوم أمس.

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واعتبر "أكسيوس" أن أهمية الاجتماع في البيت الأبيض تأتي من مساعي لتهدئة التوتر في المنطقة بعد الحرب التي استمرت 12 يوما بين وإسرائيل. (روسيا اليوم)