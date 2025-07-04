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عربي-دولي

بعد الاجتماع مع ترامب.. وزير الدفاع السعوديّ اتّصل برئيس الأركان الإيرانيّ

Lebanon 24
04-07-2025 | 09:28
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ذكر موقع "أكسيوس" أن وزير الدفاع السعودي اتّصل برئيس الأركان الإيراني، بعد الاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم أمس.
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واعتبر "أكسيوس" أن أهمية الاجتماع في البيت الأبيض تأتي من مساعي السعودية لتهدئة التوتر في المنطقة بعد الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل. (روسيا اليوم)
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