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عربي-دولي

رئيس وزراء رومانيا: لن نرسل أيّ قوات إلى أوكرانيا

Lebanon 24
04-07-2025 | 09:50
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نفى رئيس وزراء رومانيا إيلي بولوجان بشكل قاطع إمكانية إرسال قوات عسكرية رومانية إلى أوكرانيا لمساعدة كييف.
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وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية لإرسال جنود رومانيين لمساعدة كييف، أكد بولوجان أنّ "حكومة رومانيا لم تطرح على الإطلاق مسألة الدخول في الحرب، لا سابقا ولا الآن، وهي لن ترسل شبابنا وأبناءنا إلى الحرب".

وأشار إلى أن رومانيا، مثلها مثل دول أخرى في الجانب الشرقي لحلف "الناتو"، يجب أن تزيد من الإنفاق العسكري وفقا للقرار الذي تم اتخاذه في قمة الحلف الأخيرة. (روسيا اليوم)
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