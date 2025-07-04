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خلال 24 ساعة... 100 غارة إسرائيليّة استهدفت غزة

Lebanon 24
04-07-2025 | 10:13
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مواصلة عملياته العسكرية في قطاع غزة.
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وأشار في بيان إلى أنّ "قوات فرقة غزة 143 تعمل في منطقة رفح حيث دمرت عشرات البنى التحتية التابعة لحركة حماس ووسائل قتالية بالتوازي مع جهود حماية مستوطنات غلاف غزة".

كما أضاف أن سلاح الجوّ الإسرائيلي شن قرابة 100 غارة جوية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة "استهدفت منصات إطلاق صواريخ، وأبنية عسكرية، ومستودعات أسلحة، وأهدافاً أخرى".
 
 
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