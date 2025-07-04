خلال 24 ساعة... 100 غارة إسرائيليّة استهدفت غزة

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أعلن الجيش عن مواصلة عملياته العسكرية في .

وأشار في بيان إلى أنّ "قوات فرقة غزة 143 تعمل في منطقة حيث دمرت عشرات البنى التحتية التابعة لحركة ووسائل قتالية بالتوازي مع جهود حماية مستوطنات غلاف غزة".



كما أضاف أن سلاح الجوّ الإسرائيلي شن قرابة 100 غارة جوية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة "استهدفت منصات إطلاق صواريخ، وأبنية عسكرية، ومستودعات أسلحة، وأهدافاً أخرى".