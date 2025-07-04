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زيلينسكي تعليقاً على الغارات الروسيّة: لم يغمض لنا جفن

Lebanon 24
04-07-2025 | 10:36
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قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية استهدفت العاصمة كييف بموجات من هجمات الصواريخ والمسيّرات ليلاً حتى صباح الجمعة، وذلك في أكبر هجوم جوي منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات، وسط حملة روسية متجددة للسيطرة على المزيد من أراضي جارتها. 
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وأعلنت السلطات أن القصف أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 26 آخرين على الأقل، بينهم طفل، كما تسبب بأضرار بالغة في أحياء متعددة من العاصمة خلال هجوم استمر 7 ساعات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعليقاً على الغارات: "لقد كانت ليلة قاسية ولم يغمض لنا جفن". (سكاي نيوز)
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