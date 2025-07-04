ناقشا التطورات الإقليمية... لقاء جمع عبدالله بن زايد ويائير لابيد

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التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نائب ، الجمعة، يائير لابيد زعيم في دولة .ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بيائير لابيد وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، حسب ما ذكرت .وناقش الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والمستجدات في منطقة ، وجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في .وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء دعم لجهود المجتمع الدولي الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.كما أكد أهمية دعم الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وتوفير آلية تتيح تدفق المساعدات للمدنيين على نحو آمن ومستدام ودون عراقيل.وأشار إلى ضرورة العمل من أجل إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، وإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.