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عربي-دولي

الخارجية الصينية: نأمل أنّ تتوقف الهند عن استغلال قضايا تتعلق بمنطقة التيبت

Lebanon 24
04-07-2025 | 10:52
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شدّدت وزارة الخارجية الصينية على موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مشيرةً إلى آمالها بأنّ "تتوقف الهند عن استغلال قضايا تتعلق بمنطقة التيبت، وأن تمتنع عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين".
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تصريحات الخارجية الصينية جاءت في أعقاب موقف أدلى به مسؤول هندي رفيع، أشار فيه إلى أن الزعيم الروحي للتيبت "الدالاي لاما" والمؤسسة التي يرأسها، هما الجهتان الوحيدتان المخولتان باختيار خليفته.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن في هذا التصريح مخالفة واضحة للموقف الصيني الذي يتمسك بأحقيته في المصادقة على هوية الخليفة، استناداً إلى ما تعتبره بكين تقاليد مهمّة تعود إلى الحقبة الإمبراطورية. (الميادين)
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