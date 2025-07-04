الخارجية الصينية: نأمل أنّ تتوقف الهند عن استغلال قضايا تتعلق بمنطقة التيبت

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شدّدت على موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مشيرةً إلى آمالها بأنّ "تتوقف عن استغلال قضايا تتعلق بمنطقة التيبت، وأن تمتنع عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين".تصريحات الخارجية جاءت في أعقاب موقف أدلى به مسؤول هندي رفيع، أشار فيه إلى أن الزعيم الروحي للتيبت "الدالاي لاما" والمؤسسة التي يرأسها، هما الجهتان الوحيدتان المخولتان باختيار خليفته.وبحسب وكالة " "، فإن في هذا التصريح مخالفة واضحة للموقف الصيني الذي يتمسك بأحقيته في المصادقة على هوية ، استناداً إلى ما تعتبره تقاليد مهمّة تعود إلى الحقبة . (الميادين)