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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة اثنين في مواجهات بخان يونس

Lebanon 24
04-07-2025 | 10:52
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
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وفي بيان مقتضب تحت عنوان "سمح بالنشر"، أفاد الجيش أن الجندي القتيل هو الرقيب أساف زامير (19 عامًا) من لواء المدرعات - فرقة البرق، وقد لقي مصرعه خلال المعارك جنوب القطاع.

وأضاف البيان أن جنديين آخرين من كتيبة الفيلق المدرعة 53 أُصيبا بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إبلاغ عائلاتهم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم أن حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب على غزة ارتفعت إلى 882، بعد مقتل الجندي يائير إلياهو (19 عامًا) في "حادث عملياتي" شمال بيت حانون.

ومع مقتل الرقيب زامير اليوم في خان يونس، ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 883 قتيلًا منذ اندلاع الحرب.

يُذكر أن الأيام الماضية شهدت مقتل عدد من الجنود في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم يانيف ميخالوفيتش (19 عامًا) الذي قضى الأربعاء الماضي إثر استهداف مركبتهم بصاروخ مضاد للدروع في حي الشجاعية، والجندي إسرائيل ناتان روزنفيلد (20 عامًا) الذي قُتل الأحد الماضي بانفجار عبوة ناسفة في جباليا شمال القطاع.
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