مقتل جندي إسرائيلي عمره 19 عامًا... إليكم هويته

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وتحت بند "سمح بالنشر" قال الجيش الإسرائيلي إن "الرقيب أساف 19 عاما، خدم بلواء المدرعات فرقة البرق، قتل اليوم جنوبي قطاع غزة".وأضاف الجيش في بيان: "في الحادث الذي سقط فيه الرقيب ، أصيب جنديان في كتيبة الفيلق المدرعة 53، بجروح بالغة، تم إخلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخطار عائلاتهم".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة أن عدد قتلى الجيش وصل إلى 882، وذلك بعد مقتل الجندي يائير إلياهو، البالغ من العمر 19 عاما "في حادث عملياتي في أطراف بيت حانون شمالي قطاع غزة".وبعد الإعلان عن مقتل الجندي الجديد في خان يونس، يرتفع عدد قتلى الجيش إلى 883 منذ بدء الحرب على غزة.