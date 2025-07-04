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عربي-دولي
مقتل جندي إسرائيلي عمره 19 عامًا... إليكم هويته
Lebanon 24
04-07-2025
|
11:17
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أفاد الجيش
الإسرائيلي
مساء الجمعة بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين خلال اشتباكات مع الفصائل
الفلسطينية
في مدينة
خان يونس
جنوب
قطاع غزة
.
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وتحت بند "سمح بالنشر" قال الجيش الإسرائيلي إن "الرقيب أساف
زامير
19 عاما، خدم بلواء المدرعات فرقة البرق، قتل اليوم جنوبي قطاع غزة".
وأضاف الجيش في بيان: "في الحادث الذي سقط فيه الرقيب
عساف زامير
، أصيب جنديان في كتيبة الفيلق المدرعة 53، بجروح بالغة، تم إخلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخطار عائلاتهم".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة أن عدد قتلى الجيش وصل إلى 882، وذلك بعد مقتل الجندي يائير إلياهو، البالغ من العمر 19 عاما "في حادث عملياتي في أطراف بيت حانون شمالي قطاع غزة".
وبعد الإعلان عن مقتل الجندي الجديد في خان يونس، يرتفع عدد قتلى الجيش إلى 883 منذ بدء الحرب على غزة.
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