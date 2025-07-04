Advertisement

عربي-دولي

مقتل جندي إسرائيلي عمره 19 عامًا... إليكم هويته

Lebanon 24
04-07-2025 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1386791-638872498806841556.png
Doc-P-1386791-638872498806841556.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين خلال اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
Advertisement

وتحت بند "سمح بالنشر" قال الجيش الإسرائيلي إن "الرقيب أساف زامير 19 عاما، خدم بلواء المدرعات فرقة البرق، قتل اليوم جنوبي قطاع غزة".

وأضاف الجيش في بيان: "في الحادث الذي سقط فيه الرقيب عساف زامير، أصيب جنديان في كتيبة الفيلق المدرعة 53، بجروح بالغة، تم إخلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخطار عائلاتهم".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة أن عدد قتلى الجيش وصل إلى 882، وذلك بعد مقتل الجندي يائير إلياهو، البالغ من العمر 19 عاما "في حادث عملياتي في أطراف بيت حانون شمالي قطاع غزة".

وبعد الإعلان عن مقتل الجندي الجديد في خان يونس، يرتفع عدد قتلى الجيش إلى 883 منذ بدء الحرب على غزة.

مواضيع ذات صلة
عمره 19 عامًا... مقتل جندي إسرائيلي في غزة وهذه هويته (صورة)
lebanon 24
04/07/2025 21:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
من وحدة 888... مقتل جندي إسرائيلي بصاروخ إيراني وهذه هويته (صورة)
lebanon 24
04/07/2025 21:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي إسرائيلي بعد إجلائه من موقع انهيار مبنى في قطاع غزة
lebanon 24
04/07/2025 21:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 14 بحالة خطيرة خلال القتال في خان يونس
lebanon 24
04/07/2025 21:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:10 | 2025-07-04
14:00 | 2025-07-04
13:40 | 2025-07-04
13:33 | 2025-07-04
13:24 | 2025-07-04
13:04 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24