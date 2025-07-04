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عربي-دولي

بشأن الأسلحة... اتصال بين زيلينسكي وترامب وهذا ما اتفقا عليه

Lebanon 24
04-07-2025 | 11:06
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أنه اتفق مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية على "تعزيز حماية" الأجواء الأوكرانية بعد هجوم جديد كثيف شنته روسيا بمسيرات وصواريخ على أوكرانيا.
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وقال زيلينسكي عبر تلغرام: "تطرقنا إلى الاحتمالات على صعيد الدفاع الجوي واتفقنا على العمل معا لتعزيز حماية مجالنا الجوي"، متحدثا عن "محادثة معمقة".

كما قال مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك إن الرئيسين أجريا مباحثات هاتفية، وصفها على تطبيق تلغرام بأنها "كانت غنية وبالغة الأهمية".

وتأتي هذه المباحثات الجديدة غداة اتصال هاتفي بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم يفض إلى نتيجة تذكر على صعيد تسوية النزاع.

هذا وذكر موقع "أكسيوس" أن ترامب ناقش مع زيلينسكي أسلحة الدفاع الجوي وتصعيد الضربات الروسية على أوكرانيا.

وأضاف: "ترامب قال لزيلينسكي إنه يريد المساعدة بتقديم الدفاعات الجوية بسبب الهجمات الروسية".

وشنّت روسيا الخميس أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على كييف بعد ساعات من محادثة ترامب مع بوتين.

وأثار قرار واشنطن بوقف بعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تحذيرات من كييف من أن هذه الخطوة ستضعف قدرتها على التصدي للضربات الجوية والتقدم في ساحة المعركة.
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