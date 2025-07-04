اجتماع ترامب - نتنياهو اقترب.. هل ستقول حماس "لا" على "هدنة غزة"؟

تتجه الأنظار إلى ردّ "حركة " على المقترح الجديد المطروح ضمن المسار التفاوضي، وسط تأكيدات من مصادر متابعة أن الحركة لن تعتمد لغة الرفض القاطع، كما درجت في السابقة.

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ومع ذلك، من المستبعد أن تمنح الموافقة بسهولة، في ظل وجود نقاط عالقة تمسّ جوهر الموقف الفلسطيني.



وبحسب المعلومات، فإن ردّ الحركة سيأتي بصيغة منفتحة ترافقها ملاحظات أساسية، يجري إعدادها بالتنسيق مع القوى والفصائل ، لتوضيح التحفّظات على عدد من البنود التي قد تُستخدم لتكريس واقع غير مقبول في غزة.

وتتمحور أبرز الملاحظات حول غياب ضمانات حقيقية لوقف العدوان، وضبابية الآلية المعتمدة لإدخال المساعدات الإنسانية، وبقاء في مواقع داخل القطاع، إلى جانب عدم وضوح مستقبل معبر وإبقائه رهينة التعطيل.

مصادر قريبة من المفاوضات ترى أن "حماس" تتعامل مع المبادرة انطلاقاً من حرصها على مصلحة السكان ومبدأ تثبيت الحقوق، لا من موقع المناورة أو التصعيد. أما القرار النهائي، فسيُبنى على ما إذا كان الاحتلال مستعداً لتعديل بعض النقاط الجوهرية، أم أنه يراهن على تمرير صيغة غير متوازنة.

يُشار إلى أنَّ الاجتماع المُرتقب بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء سيناقش بشكل أساسي تمديد الهدنة في غزة تمهيداً للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الصراع.