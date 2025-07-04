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صرح الرئيس البولندي بأن الحكومة أنقذت بكونها أول من أرسل معدات ثقيلة لدعم نظام .وقال دودا في مقابلة مع "Onet": "أعتقد أننا نستطيع القول بثقة إننا أنقذنا أوكرانيا بالفعل بطرق عديدة، لأننا كنا أول من أرسل معدات ثقيلة إلى أوكرانيا".ووفقا لدودا، فإن كييف "توسلت حرفيا" إلى لإرسال مقاتلات "ميغ-29".وأضاف أن طلبت من في حلف الإذن بإرسال المقاتلات، لكن " منعتها".كما اتهم دودا الدول الغربية بالسعي إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات من بولندا لكييف "لتقليل مساهماتها". (روسيا اليوم)