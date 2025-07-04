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عربي-دولي

الرئيس البولندي يشيد بدور بلاده في حماية أوكرانيا

Lebanon 24
04-07-2025 | 13:24
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صرح الرئيس البولندي أندريه دودا بأن الحكومة البولندية أنقذت أوكرانيا بكونها أول من أرسل معدات ثقيلة لدعم نظام كييف.
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وقال دودا في مقابلة مع "Onet": "أعتقد أننا نستطيع القول بثقة إننا أنقذنا أوكرانيا بالفعل بطرق عديدة، لأننا كنا أول من أرسل معدات ثقيلة إلى أوكرانيا".

ووفقا لدودا، فإن كييف "توسلت حرفيا" إلى وارسو لإرسال مقاتلات "ميغ-29".

وأضاف أن بولندا طلبت من الدول الأعضاء في حلف الناتو الإذن بإرسال المقاتلات، لكن "الولايات المتحدة منعتها".

كما اتهم دودا الدول الغربية بالسعي إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات من بولندا لكييف "لتقليل مساهماتها". (روسيا اليوم)
 
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