دولة أوروبية.. من سيحمي "سماء أوكرانيا"؟

أعلنت ، الجمعة، أنها تدرس شراء أنظمة للدفاعات الجوية من لصالح ، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة في حين تكثف غاراتها الجوية.

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وقال المتحدث شتيفان كورنيليوس ردا على سؤال بشأن إمكان شراء أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة لأوكرانيا: "هناك عدة طرق لسد هذا النقص في أنظمة باتريوت".





وأضاف: "أستطيع أن أؤكد لكم أن مناقشات مكثفة تجري حول هذا الموضوع". وقال المتحدث شتيفان كورنيليوس ردا على سؤال بشأن إمكان شراء أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة لأوكرانيا: "هناك عدة طرق لسد هذا النقص في أنظمة باتريوت".وأضاف: "أستطيع أن أؤكد لكم أن مناقشات مكثفة تجري حول هذا الموضوع".



وأجرى المستشار ميرتس والرئيس الأميركي محادثة هاتفية الخميس بشأن تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، وفق ما صرح كورنيليوس لفرانس برس مؤكدا معلومات نشرت في مجلة "دير شبيغل".





وأعلنت الولايات المتحدة، الداعم العسكري الأكبر لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 2022، الثلاثاء تعليق إرسال شحنات أسلحة معينة إلى .



وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن هذا التوقف عن تسليم أسلحة إلى كييف يشمل صواريخ لمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي التي تنشرها أوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية.



وكثفت في الأسابيع الأخيرة هجماتها الصاروخية وبالطيران المسير على أوكرانيا وسط تراجع الدعم الأميركي في عهد .