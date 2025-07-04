هدنة لـ60 يوماً في غزة... تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى

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تفاصيل المقترح الأميركي كالتالي:



الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة لأسرى إسرائيليين، على أن تكون حركة حماس هي التي تحدد هوية المفرج عنهم.



سيتم إطلاق سراح جثامين الأسرى الإسرائيليين على ثلاث دفعات منفصلة خلال فترة الـ 60 يوماً.



عمليات تبادل الأسرى والجثامين ستتم بدون احتفالات أو استعراضات.

وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، سيكون جدول تبادل الأسرى والجثامين كالتالي:



اليوم الأول: الإفراج عن 8 رهائن أحياء.



اليوم السابع: تسليم 5 جثامين.



اليوم الثلاثون: تسليم 5 جثامين إضافية.



اليوم الخمسون: الإفراج عن رهينتين أحياء إضافيتين.



اليوم الستون (الأخير): تسليم 8 جثامين.

الإفراج عن 1000 أسير فلسطيني





النقاط الأساسية لمفاوضات وقف دائم لإطلاق النار



بالمقابل، سيتم الإفراج عما لا يقل عن ألف أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 100 محكومين بالمؤبد.وينص الاقتراح على دخول عشرات آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات إلى القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار.كما أن لن تتنازل في الوقت الراهن عن استمرار تشغيل مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع.ووفقا للمقترح، وبعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها، كما ستتم عملية انسحاب إسرائيلية من مناطق في الجنوب في اليوم السابع، حسب خرائط متفق عليها.وسيوقف الجيش الإسرائيلي كافة عملياته العسكرية في قطاع غزة فور بدء تنفيذ الاتفاق.كما سيتم تعليق الطلعات الجوية لمدة 10 ساعات يوميًا، أو 12 ساعة في الأيام التي يتم فيها تبادل أسرى.والمفاوضات حول إنهاء الحرب يمكن أن تستمر بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار (60 يومًا)، طالما تتم بحسن نية. والولايات المتحدة ستكون ضامنة لتنفيذ هذا البند.في حين أنه لا يوجد إسرائيلي بإنهاء الحرب، وفق القناة الإسرائيلية.ومع بدء سريان الاتفاق، ستبدأ مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، تتناول 4 نقاط رئيسية:1- تبادل ما تبقى من الأسرى.2 - الترتيبات الأمنية الطويلة الأمد في غزة.3 - ترتيبات "اليوم التالي" في القطاع.4 - إعلان وقف دائم لإطلاق النار.وفي اليوم العاشر، ستقدم حماس كل المعلومات والأدلة حول الأسرى المتبقين وإذا كانوا أحياء أو قتلوا، مع تقارير طبية.في المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الذين اعتقلوا من غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.وسيقدم الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) ضمانات بأن مفاوضات جادة ستجري خلال فترة الهدنة.أما نقاط الخلاف التي ما زالت قائمة فهي وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية:مطالبة حركة حماس بالتزام واضح بإنهاء الحرب، حيث من المقرر أن تأتي بصيغة متفق عليها يعلن عنها المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، وأيضا إعلان رسمي من الرئيس الأميركي عن الاتفاق.معارضة إسرائيل إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ومطالبة حماس بوجوب انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأول في 18 آذار.إضافة ترتيبات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث تصر إسرائيل على بقاء مؤسسة غزة الإنسانية، فيما تطالب حماس بأن يتم توزيع المساعدات من خلال مؤسسات .وقدمت حركة حماس "رداً إيجابياً" للوسطاء على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة يستمر 60 يوماً، حسبما ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي، اليوم الجمعة.كما أعلن بنيامين أمس أن إسرائيل وافقت على الصفقة، وتنتظر رد حماس، بحسب القناة 11 الإسرائيلية.