تطور جديد في ملف توقيف بشار الأسد.. إليكم التفاصيل

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جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في ، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية.وكانت صادقت في حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق .وطعن في مذكرة التوقيف كل من العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب في في ، نظرا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام الأجنبي.