"صراخ وغضب".. تفاصيل مشادة كلامية بين نتنياهو ومسؤول إسرائيلي!

كشفت ، اليوم الجمعة، أن خلافاً جوهرياً دبّ بين الجيش ورئيس الحكومة والوزراء حول كيفية استمرار الحرب في غزة، فيما انفجر غاضباً على إيال زامير.

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وفي التفاصيل، عقد اجتماع عاصف للغاية، مساء أمس الخميس، بدعوة من نتنياهو، وشهد صراخاً وارتفاعاً في الأصوات.



وتناول الاجتماع، من بين أمور أخرى، كيفية استمرار الحرب في غزة، وسط تساؤلات حول ما سيحدث إذا لم تُنجز صفقة الآن، ولم تُعلن تهدئة لمدة 60 يوماً، وما هي الخطوات التالية في القطاع الفلسطيني.



وتوجه رئيس الأركان لرئيس الحكومة والوزراء بالقول إن "الجيش لا يستطيع السيطرة على مليوني شخص" في غزة.



وهذه كانت من بين التصريحات التي أغضبت نتنياهو فصرخ في وجه رئيس الأركان رداً على ذلك، بحسب عدة مصادر.



أيضاً، قال نتنياهو إنّ "فرض حصار على غزة هو وسيلة فعالة، لأن احتلال القطاع بالكامل سيعرض الجنود والرهائن للخطر".

تفاصيل مقترح الهدنة



ويأتي هذا الكلام وسط حديث عن بروز "مؤشرات إيجابية" حول موافقة " " على اتفاق لوقف إطلاق النار في .

ووفقاً لتقرير نشرته قناة "الحدث"، فقد بدأت تتكشف المزيد من التفاصيل عن اتفاق غزة، الذي يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً.



وتقترح الصفقة جدولاً للإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل 1000 من الأسرى ، بحسب القناة 14 .



وتأتي تفاصيل المقترح الأميركي كالتالي:



- الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة لأسرى إسرائيليين، وحماس هي من ستحدد هوية المفرج عنهم.



- سيتم إطلاق الأسرى الإسرائيليين الأموات على 3 دفعات منفصلة خلال فترة الـ 60 يوماً، ع لى أن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات أو استعراضات.



وسيكون جدول تبادل الأسرى والجثامين كالتالي وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية:



اليوم الأول: الإفراج عن 8 رهائن أحياء.

اليوم السابع: تسليم 5 جثامين.

اليوم الـ30: تسليم 5 جثامين إضافية.

اليوم الـ50: الإفراج عن رهينتين إضافيتين أحياء.

اليوم الـ60 (الأخير): تسليم 8 جثامين.





بالمقابل، سيتم الإفراج عما لا يقل عن ألف أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 100 محكومين بالمؤبد.



وينص الاقتراح على دخول عشرات آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات إلى القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار.



كذلك، فإن لن تتنازل في الوقت الراهن عن استمرار تشغيل مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع.



ووفقاً للمقترح، وبعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها، كما ستتم عملية انسحاب إسرائيلية من مناطق في الجنوب في اليوم السابع، حسب خرائط متفق عليها.



أيضاً، سيوقف الجيش الإسرائيلي كافة عملياته العسكرية في قطاع غزة فور بدء تنفيذ الاتفاق، كما سيتم تعليق الطلعات الجوية لمدة 10 ساعات يوميًا، أو 12 ساعة في الأيام التي يتم فيها تبادل أسرى.



والمفاوضات حول إنهاء الحرب يمكن أن تستمر بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار (60 يومًا)، طالما تتم بحسن نية، والولايات المتحدة ستكون ضامنة لتنفيذ هذا البند، في حين أنه لا يوجد إسرائيلي بإنهاء الحرب، وفق القناة الإسرائيلية.



4 نقاط



ومع بدء سريان الاتفاق، ستبدأ مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، تتناول 4 نقاط رئيسية:



1- تبادل ما تبقى من الأسرى.

2 - الترتيبات الأمنية الطويلة الأمد في غزة.

3 - ترتيبات "اليوم التالي" في القطاع.

4 - إعلان وقف دائم لإطلاق النار.

وفي اليوم العاشر، ستقدم حماس كل المعلومات والأدلة حول الأسرى المتبقين وإذا كانوا أحياء أو قتلوا، مع تقارير طبية.

في المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.



وسيقدم الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) ضمانات بأن مفاوضات جادة ستجري خلال فترة الهدنة.

نقاط الخلاف



أما نقاط الخلاف التي ما زالت قائمة فهي وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية:



- مطالبة حركة حماس بالتزام واضح بإنهاء الحرب، حيث من المقرر أن تأتي بصيغة متفق عليها يعلن عنها المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، وأيضا إعلان رسمي من الرئيس الأميركي عن الاتفاق.



- معارضة إسرائيل إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



- مطالبة حماس بوجوب انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأول في 18 مارس.



- إضافة ترتيبات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث تصر إسرائيل على بقاء مؤسسة غزة الإنسانية، فيما تطالب حماس بأن يتم توزيع المساعدات من خلال مؤسسات .



