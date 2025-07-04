قرقاش يؤكد: الحلول العسكرية لن تنهي أزمات المنطق

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قال لرئيس ، الجمعة، إن "المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه".وذكر ، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه".وأضاف: "لا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة".وتابع: "عقود من ضعف ، وسطوة الأيديولوجيا، وتحكم الميليشيات بقرار الحرب والسلام ندفع ثمنها غاليا".وختم تغريدته بالقول: "نحن بحاجة إلى أفق سياسي يحترم السيادة ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود".