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عربي-دولي

قرقاش يؤكد: الحلول العسكرية لن تنهي أزمات المنطق

Lebanon 24
04-07-2025 | 16:08
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قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، الجمعة، إن "المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه".
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وذكر قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه".

وأضاف: "لا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة".

وتابع: "عقود من ضعف الدولة الوطنية، وسطوة الأيديولوجيا، وتحكم الميليشيات بقرار الحرب والسلام ندفع ثمنها غاليا".

وختم تغريدته بالقول: "نحن بحاجة إلى أفق سياسي يحترم السيادة ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود".
 
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