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عربي-دولي

تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا.. كييف تحت النار ودونيتسك ترد

Lebanon 24
04-07-2025 | 16:30
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تشهد الجبهة الأوكرانية الروسية تصعيداً جديداً، مع تسجيل انفجارات في العاصمة كييف وهجمات أوكرانية على مناطق تسيطر عليها روسيا في دونيتسك، يقابلها إسقاط مسيّرات أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية.
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وأفادت وكالة "أوكرينفورم" بوقوع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، تزامناً مع تفعيل صفارات الإنذار من غارات جوية في المدينة وعدة مقاطعات أخرى، منها سومي وخاركوف وتشيرنيغوف، بالإضافة إلى دنيبروبيتروفسك وكيرفوغراد، في حين وردت تقارير عن سماع انفجارات في كريفوي روغ.
في المقابل، أعلن رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية"، دينيس بوشيلين، مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء هجمات أوكرانية على مناطق متفرقة، بينها هجمات بطائرات مسيرة في بيتروفسكي وغورلوفكا.

وأشار إلى تضرر مبنى سكني ومدرسة نتيجة القصف، مع تأكيد تقديم الرعاية الطبية للمصابين.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية خلال ساعتين، ثلاث منها في أجواء مقاطعة بريانسك وواحدة في كل من سمولينسك وكورسك، مؤكدة استمرار التصدي للهجمات الجوية.

ويأتي هذا التطور ضمن موجة تصعيد بدأت مطلع تموز 2025، حيث كثفت القوات الروسية هجماتها على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، فيما صعّدت كييف هجماتها بالطائرات المسيّرة على مناطق حدودية داخل روسيا، وسط جمود سياسي وميداني يزيد من تعقيد فرص التهدئة. (العربية)
 
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