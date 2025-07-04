تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا.. كييف تحت النار ودونيتسك ترد

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تشهد الروسية تصعيداً جديداً، مع تسجيل انفجارات في العاصمة وهجمات أوكرانية على مناطق تسيطر عليها في دونيتسك، يقابلها إسقاط مسيّرات أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية.وأفادت وكالة "أوكرينفورم" بوقوع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، تزامناً مع تفعيل من غارات جوية في المدينة وعدة مقاطعات أخرى، منها سومي وخاركوف وتشيرنيغوف، بالإضافة إلى دنيبروبيتروفسك وكيرفوغراد، في حين وردت تقارير عن سماع انفجارات في كريفوي روغ.في المقابل، أعلن رئيس " دونيتسك الشعبية"، ، مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء هجمات أوكرانية على مناطق متفرقة، بينها هجمات بطائرات مسيرة في بيتروفسكي وغورلوفكا.وأشار إلى تضرر مبنى سكني ومدرسة نتيجة القصف، مع تأكيد تقديم الرعاية الطبية للمصابين.من جانبها، أعلنت إسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية خلال ساعتين، ثلاث منها في أجواء مقاطعة بريانسك وواحدة في كل من سمولينسك وكورسك، مؤكدة استمرار التصدي للهجمات الجوية.ويأتي هذا التطور ضمن موجة تصعيد بدأت مطلع 2025، حيث كثفت القوات الروسية هجماتها على البنية التحتية الحيوية في ، فيما صعّدت كييف هجماتها بالطائرات المسيّرة على مناطق حدودية داخل روسيا، وسط جمود سياسي وميداني يزيد من تعقيد فرص التهدئة. (العربية)