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ترامب تعليقا على رد حماس بشأن مقترح غزة: "حسنا..هذا جيد"

Lebanon 24
04-07-2025 | 23:10
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قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعليق على رد حركة حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار، قائلا باقتضاب: "حسنا، هذا جيد".
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وقال ترامب إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة "خلال أيام".

إلا أن الرئيس الأميركي قال إنه "لم يتم إيجازي بشأن التفاصيل" الخاصة برد حماس.

وقال ترامب: "علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات".(سكاي نيوز)
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