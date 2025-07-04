ترامب تعليقا على رد حماس بشأن مقترح غزة: "حسنا..هذا جيد"

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قام الرئيس الأميركي بالتعليق على رد حركة بشأن مقترح وقف إطلاق النار، قائلا باقتضاب: "حسنا، هذا جيد".وقال إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة "خلال أيام".إلا أن الرئيس الأميركي قال إنه "لم يتم إيجازي بشأن التفاصيل" الخاصة برد حماس.وقال ترامب: "علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات".(سكاي نيوز)