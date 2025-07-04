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عربي-دولي
ترامب تعليقا على رد حماس بشأن مقترح غزة: "حسنا..هذا جيد"
Lebanon 24
04-07-2025
|
23:10
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قام الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بالتعليق على رد حركة
حماس
بشأن مقترح وقف إطلاق النار، قائلا باقتضاب: "حسنا، هذا جيد".
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وقال
ترامب
إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة "خلال أيام".
إلا أن الرئيس الأميركي قال إنه "لم يتم إيجازي بشأن التفاصيل" الخاصة برد حماس.
وقال ترامب: "علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات".(سكاي نيوز)
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