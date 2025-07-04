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عربي-دولي
مُهاجماً "نظام الحزب الواحد".. هذا ما دعا إليه ماسك
Lebanon 24
04-07-2025
|
23:26
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قام الملياردير الأميركي
إيلون ماسك
، الذي كان سابقا مقرّبا من
الرئيس دونالد ترامب
قبل أن يدخل في خلاف علني معه، بتجديد دعوته لتغيير ما وصفه بـ"نظام الحزب الواحد المتخفي" (Uniparty) في
الولايات المتحدة
.
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وكتب
ماسك
عبر منصته "إكس" أمس الجمعة قائلا: "يوم
الاستقلال
هو الوقت المثالي لنسأل: هل تريدون الاستقلال عن نظام الحزبين (الذي يراه البعض حزبًا واحدًا؟)"، مضيفًا: "هل يجب أن نؤسس حزب أميركا؟"
تأتي تصريحاته بعد
يوم واحد
فقط من إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ضخم للخفض الضريبي والإنفاق، بأغلبية ضئيلة (218 مقابل 214)، تمهيدًا لإرساله إلى
ترمب
لتوقيعه.
واقترح ماسك أن تبدأ الفكرة بخطة مركزة تستهدف الفوز بعدد صغير من المقاعد المؤثرة في
الكونغرس
.
وقال "إحدى طرق تنفيذ ذلك هي تركيز الجهود بدقة على 2 أو 3 مقاعد في
مجلس الشيوخ
، و8 إلى 10 دوائر في مجلس النواب. نظرا لهوامش التصويت الضيقة جدا، فإن هذا سيكون كافيا ليكون الصوت الحاسم في القوانين الخلافية، ما يضمن أن تمثل إرادة الشعب الحقيقية."
ورغم أنه لم يُشر صراحة إلى أي مشروع قانون بعينه، فإن دعوته الحالية تعيد إلى الأذهان تعهدًا سابقًا له بإطلاق حزب سياسي جديد إذا وافق الكونغرس على ما يُعرف بـ"مشروع
ترامب
الكبير والجميل".(العربية)
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