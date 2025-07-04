في تركيا.. حرائق غابات في الغرب وتساقط ثلوج في الشرق! (فيديو)

Son Dakika | 4 Temmuz
Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde lapa lapa kar yağıyor. ❄️❤️ pic.twitter.com/RHk6fL9nFa
— Hava Forum (@HavaForum) July 4, 2025
Son Dakika | 4 Temmuz
Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde lapa lapa kar yağıyor. ❄️❤️ pic.twitter.com/RHk6fL9nFa
İmanınız yoksa yürek yalnız bir et parçasıdır ...🤲#izmir #izmiryanıyor
Yanacak pic.twitter.com/kRFsD5QQTa
— Hamuşan (@Arnavut_Esra) July 4, 2025
İmanınız yoksa yürek yalnız bir et parçasıdır ...🤲#izmir #izmiryanıyor
Yanacak pic.twitter.com/kRFsD5QQTa