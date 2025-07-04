Advertisement

عربي-دولي

في تركيا.. حرائق غابات في الغرب وتساقط ثلوج في الشرق! (فيديو)

Lebanon 24
04-07-2025 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1386994-638872946910938814.jpg
Doc-P-1386994-638872946910938814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مشهد غريب، تساقطت الثلوج فوق شمال شرق تركيا، أمس الجمعة، في الوقت الذي كانت به مناطق أخرى من البلاد تكافح حرائق الغابات.

ويقول خبراء إن التغير المناخي الذي يتسبب به الإنسان يؤدي إلى حدوث ظواهر متطرفة بشكل أكثر تواترا وكثافة، من الجفاف إلى موجات الحر حتى العواصف الثلجية.

وتساقطت الثلوج على عدة محافظات في شرق الأناضول، منها ريزي وطرابزون وبايبورت وأرضروم، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
 
Advertisement
 
 
وقال الصحفي التركي غنتشاه كرفضلي أوغلو في اتصال أجرته معه "فرانس برس"، في ريزي إن الثلوج تساقطت لعدة ساعات.

وأضاف: "عمري 65 عاما، قضيت حياتي بكاملها تقريبا في ريزي، هذه أول مرة أرى فيها الثلج في يوليو".

وأوضح أن "الثلج تساقط 4 أو 5 ساعات، وطال بصورة خاصة منطقة أرتوين (قرب حدود جورجيا). في ريزي، نحن معتادون الأحوال الجوية الشاذة. المسنون يقولون إنهم سبق أن شاهدوا الثلج في شهر تموز، قبل 30 أو 40 عاما، لكن ليس بهذه الكمية".

وتظهر صور لوكالة أنباء "دوغان" المحلية منزلا حجريا في ريزي، مكسوا بطبقة من الثلج تزيد على 10 سنتيمترات.

وتساقطت الثلوج على شريط طوله حوالى 10 كيلومتر في كامل أقصى شمال شرق تركيا.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، هطلت أمطار غزيرة على محافظة طرابزون، تحولت إلى ثلوج في بعض المناطق مع هبوط درجات الحرارة.

وفي بيبورت التي خيم عليها البرد، تحول المطر الذي انهمر مساء الخميس إلى ثلوج في المناطق المرتفعة.

وفي مكان آخر، كافح رجال الإطفاء ما لا يقل عن 10 حرائق غابات كبيرة، الجمعة، حسبما أفاد وزير الغابات إبراهيم يوماكلي في مؤتمر صحفي.
 
 
 
وقال الوزير إن حرائق الغابات في مقاطعة إزمير، حيث توفي شخصان الخميس وتتوقع الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 مئوية في الأيام المقبلة، أصبحت الآن تحت السيطرة إلى حد كبير.

أضاف أن النيران التي أججتها الرياح القوية وتهدد موغلا جنوب غربي البلاد وهاتاي في الجنوب، لا تزال تشكل مصدر قلق.

وكشف يوماكلي أن رجال الاطفاء يخوضون "صراعا عنيفا" للسيطرة على الحرائق في هاتاي، قرب الحدود مع سوريا.

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد 624 حريق غابات، العديد منها تسبب به كابلات كهربائية.(سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
بالفيديو... حرائق غابات في السعودية
lebanon 24
05/07/2025 12:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط من تساقط حطام صواريخ واضطرابات السفر
lebanon 24
05/07/2025 12:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
امتدت النيران إلى مناطق سكنية وصناعية.. موجة عنيفة من حرائق الغابات تجتاح تركيا (فيديو)
lebanon 24
05/07/2025 12:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تنسيق مشترك للحد من حرائق الغابات في المتن الأعلى
lebanon 24
05/07/2025 12:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2025-07-05
05:32 | 2025-07-05
05:15 | 2025-07-05
04:55 | 2025-07-05
04:44 | 2025-07-05
04:36 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24