احتجاجات في طرابلس تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة

شهدت عدد من شوارع العاصمة مظاهرات ليل الجمعة السبت، تطالب بإسقاط رئيس الحكومة .

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وتجمع المحتجون في مناطق متفرقة من المدينة، من بينها سوق الجمعة وميدان .



في حين أقدم آخرون على إغلاق طرق رئيسية في مناطق مثل غوط الشعال والطريق الساحلي بمدينة الزاوية.



تأتي هذه الاحتجاجات بعد ساعات من الإعلان عن وفاة الناشط المدني المريمي، متأثرًا بإصابته عقب اختطافه في وقت سابق بمدينة صرمان.



الحراك يتهم الدبيبة والأمن

واتهم حراك إسقاط الحكومة المؤقتة، الدبيبة والأمن الداخلي بقتل المريمي، مطالبا بتحقيق عاجل ومحايد.



وأكد أحد شباب حراك إسقاط الحكومة، أن الرواية الرسمية حول سقوطه لا تتماشى مع التقرير الطبي الذي يشير إلى أن الوفاة ناتجة عن ضربة على الرأس.



وتساءل المتحدث عن سبب عدم نشر مقاطع كاميرات المراقبة التي قيل إنها وثّقت لحظة السقوط، معتبرا التعتيم المتعمد دليلاً على وقوع جريمة قتل متعمدة.



وطالب الحراك بفتح تحقيق عاجل وشفاف بإشراف جهات محايدة، لمحاسبة المسؤولين وكشف الحقيقة أمام الشعب .