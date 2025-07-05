ترامب متفائلاً: "اتفاق غزة" قد يبرم خلال أسبوع

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وقال للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة في غضون هذا الأسبوع. اعتبر الرئيس الأميركي، ، الجمعة، أنه "من الجيد" أن حركة قالت إنها ردت "بإيجابية" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.وقال للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة في غضون هذا الأسبوع.

إلا أن الرئيس الأميركي قال إنه "لم يتم إطلاعي على التفاصيل" الخاصة برد حماس.



وقال ترامب: "علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات".