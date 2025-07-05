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عربي-دولي

ترامب متفائلاً: "اتفاق غزة" قد يبرم خلال أسبوع

Lebanon 24
05-07-2025 | 00:17
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اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، أنه "من الجيد" أن حركة حماس قالت إنها ردت "بإيجابية" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.
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وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة في غضون هذا الأسبوع.
إلا أن الرئيس الأميركي قال إنه "لم يتم إطلاعي على التفاصيل" الخاصة برد حماس.

وقال ترامب: "علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات".
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