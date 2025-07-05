روسيا تسقط 42 مسيّرة أوكرانية.. وتفرض قيودا على الطيران في 4 مطارات

Advertisement

أعلنت ، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية، من الساعة 8:00 حتى 11:00 مساءً أمس الجمعة بتوقيت .فيما فرضت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي قيودا مؤقتة على استقبال وإرسال الطائرات في 4 مطارات روسية.وجاء في بيان الوكالة: "من أجل ضمان سلامة الرحلات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الطائرات في مطار نيجني نوفغورود (ستريغينو)".وأضافت الوكالة في بيان آخر، "من أجل ضمان سلامة الرحلات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الطائرات في مطار تامبوف (دونسكويه)".وألحقت ذلك ببيان يقول: من أجل ضمان سلامة الرحلات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الطائرات في مطار بولكوفو (سانت بطرسبورغ)". وسبق أن أعلنت الوكالة عن فرض قيود مؤقتة على في مطار مقاطعة كالوغا الواقعة غرب .إلى ذلك أفادت وكالة "أوكرينفورم" بوقوع دوي انفجارات في العاصمة ، تزامناً مع تفعيل من غارات جوية في المدينة وعدة مقاطعات أخرى، منها سومي وخاركوف وتشيرنيغوف، بالإضافة إلى دنيبروبيتروفسك وكيرفوغراد، في حين وردت تقارير عن سماع انفجارات في كريفوي روغ.هجمات أوكرانيةفي المقابل، أعلن رئيس " دونيتسك الشعبية"، دينيس بوشيلين، مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء هجمات أوكرانية على مناطق متفرقة، بينها هجمات بطائرات مسيرة في بيتروفسكي وغورلوفكا.وأشار إلى تضرر مبنى سكني ومدرسة نتيجة القصف، مع تأكيد تقديم الرعاية الطبية للمصابين.(العربية)