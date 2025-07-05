Advertisement

عربي-دولي

روسيا تسقط 42 مسيّرة أوكرانية.. وتفرض قيودا على الطيران في 4 مطارات

Lebanon 24
05-07-2025 | 02:34
A-
A+
Doc-P-1387035-638873049197340273.jpg
Doc-P-1387035-638873049197340273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية، من الساعة 8:00 حتى 11:00 مساءً أمس الجمعة بتوقيت موسكو.
Advertisement

فيما فرضت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي قيودا مؤقتة على استقبال وإرسال الطائرات في 4 مطارات روسية.

وجاء في بيان الوكالة: "من أجل ضمان سلامة الرحلات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الطائرات في مطار نيجني نوفغورود (ستريغينو)".

وأضافت الوكالة في بيان آخر، "من أجل ضمان سلامة الرحلات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الطائرات في مطار تامبوف (دونسكويه)".

وألحقت ذلك ببيان يقول: من أجل ضمان سلامة الرحلات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الطائرات في مطار بولكوفو (سانت بطرسبورغ)". وسبق أن أعلنت الوكالة عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار مقاطعة كالوغا الواقعة غرب روسيا.

إلى ذلك أفادت وكالة "أوكرينفورم" بوقوع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، تزامناً مع تفعيل صفارات الإنذار من غارات جوية في المدينة وعدة مقاطعات أخرى، منها سومي وخاركوف وتشيرنيغوف، بالإضافة إلى دنيبروبيتروفسك وكيرفوغراد، في حين وردت تقارير عن سماع انفجارات في كريفوي روغ.

هجمات أوكرانية
في المقابل، أعلن رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية"، دينيس بوشيلين، مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء هجمات أوكرانية على مناطق متفرقة، بينها هجمات بطائرات مسيرة في بيتروفسكي وغورلوفكا.

وأشار إلى تضرر مبنى سكني ومدرسة نتيجة القصف، مع تأكيد تقديم الرعاية الطبية للمصابين.(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
روسيا: إسقاط 42 مسيّرة وفرض قيود على الطيران في 4 مطارات
lebanon 24
05/07/2025 12:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة فورونيج
lebanon 24
05/07/2025 12:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط 99 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
05/07/2025 12:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تشن هجمات صاروخية على كييف وتسقط 174 مسيرة أوكرانية
lebanon 24
05/07/2025 12:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2025-07-05
05:32 | 2025-07-05
05:15 | 2025-07-05
04:55 | 2025-07-05
04:44 | 2025-07-05
04:36 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24