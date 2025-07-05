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عربي-دولي
فرنسا تطلب تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد
Lebanon 24
05-07-2025
|
02:49
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طلبت
النيابة العامة
في
فرنسا
أمس الجمعة تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري المخلوع
بشار الأسد
المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، جراء هجمات باستخدام أسلحة كيميائية محظورة صيف عام 2013 قرب
دمشق
.
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جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في
محكمة النقض
-أعلى هيئة قضائية- للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد أن صدقت
محكمة الاستئناف
في
باريس
في حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق
الأسد
.
وطعن في مذكرة التوقيف كل من
النيابة
العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب
المدعي العام
في محكمة
الاستئناف
في باريس، نظرا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام
القضاء
الأجنبي، وفق ما أوردته
وكالة الصحافة الفرنسية
.
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