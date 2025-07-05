فرنسا تطلب تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد

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طلبت في أمس الجمعة تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري المخلوع المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، جراء هجمات باستخدام أسلحة كيميائية محظورة صيف عام 2013 قرب .جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في -أعلى هيئة قضائية- للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد أن صدقت في في حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق .وطعن في مذكرة التوقيف كل من العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب في محكمة في باريس، نظرا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام الأجنبي، وفق ما أوردته .