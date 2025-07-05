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عربي-دولي

ترامب: أعتزم زيارة الصين

Lebanon 24
05-07-2025 | 03:10
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في الصين أو استقباله في الولايات المتحدة.
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و خلال اتصال هاتفي دعا الرئيسان بعضهما البعض الشهر الماضي لزيارة كل منهما الآخر.

وأعلن ترامب، الخميس، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الصيني شي جين بينغ أفضى إلى “خلاصة إيجابية للغاية”، مشيراً إلى أن كلاً منهما دعا الآخر لزيارة بلاده.

وكتب ترامب على منصته التواصل الاجتماعي تروث سوشيال: “دام الاتصال قرابة ساعة ونصف ساعة، وأثمر خلاصة إيجابية للغاية لصالح البلدين”.

كما لفت إلى أن مسؤولين تجاريين من الطرفين سيلتقون “قريباً”.

كذلك أضاف أن “الرئيس شي دعاني والسيدة الأولى بلباقة لزيارة الصين، وقمت بالمثل. كوننا رئيسين لأمتين عظيمتين، هذا أمر نتطلع كلانا للقيام به”.
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