ترامب: أعتزم زيارة الصين

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أعلن الرئيس الأميركي أنه يعتزم زيارة في أو استقباله في .و خلال اتصال هاتفي دعا الرئيسان بعضهما البعض الشهر الماضي لزيارة كل منهما الآخر.وأعلن ، الخميس، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الصيني أفضى إلى “خلاصة إيجابية للغاية”، مشيراً إلى أن كلاً منهما دعا الآخر لزيارة بلاده.وكتب ترامب على منصته التواصل الاجتماعي تروث سوشيال: “دام الاتصال قرابة ساعة ونصف ساعة، وأثمر خلاصة إيجابية للغاية لصالح البلدين”.كما لفت إلى أن مسؤولين تجاريين من الطرفين سيلتقون “قريباً”.كذلك أضاف أن “الرئيس شي دعاني والسيدة الأولى بلباقة لزيارة الصين، وقمت بالمثل. كوننا رئيسين لأمتين عظيمتين، هذا أمر نتطلع كلانا للقيام به”.