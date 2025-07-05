إسرائيل تستهدف خيام النازحين في غزة.. والجيش الإسرائيلي ينعى مزيداً من جنوده

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قال مجمع ناصر الطبي إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف إسرائيلي لخيام نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس. وذلك وسط احتدام المعارك في وسقوط قتلى من جيش .كما قالت إن عددا من أصيبوا إثر قصف إسرائيلي لخيام تؤوي نازحين داخل مدرسة إيواء في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.ويتزامن ذلك مع قيام مدفعية الاحتلال باستهداف محيط مفرق الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.وكانت مصادر في مستشفيات قطاع غزة ذكرت أن 55 فلسطينيا استشهدوا أمس الجمعة في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع بينهم 6 من منتظري المساعدات.وأظهرت صور لحظة انتشال جثامين إثر غارة إسرائيلية على جباليا البلد شمالي قطاع غزة مساء أمس الجمعة.واستهدف القصف أمس تجمعا للمواطنين في محيط إحدى المدارس بحي جنوب شرق مدينة غزة، أسفر عن ومصابين.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل في مقابلة مع الجزيرة إن بعض العائلات ما زالت تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع، وأضاف أن الاحتلال يمنع فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المنكوبين.في التطورات الميدانية في قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة مقتل جنديين خلال معارك غزة، أحدهما في شمال القطاع والآخر في جنوبه.وقال الجيش الإسرائيلي إن الجندي آساف زامير لقي مصرعه وأصيب 4 آخرون إثر استهدافهم بقذيفة مضادة للدروع في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وفي تفاصيل العملية، قالت إن صاروخا مضادا للدروع استهدف صباح الجمعة دبابة كانت في مهمة هجومية، مشيرة إلى مقتل جندي وإصابة الجنود الثلاثة الآخرين بجروح خطيرة ومتوسطة، كانوا داخل الدبابة.وأوضحت الإذاعة أنه خلال عملية الإنقاذ وقع انفجار آخر بالدبابة إما جراء عبوة ناسفة، أو إطلاق صاروخ ثان مضاد للدروع، مما أسفر عن إصابة قائد سرية.وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن طاقم الدبابة رصد المسلح، لكنه أطلق الصاروخ سريعا قبل التحرك ضده.وفي حادث منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي يائير إلياهو في حادث عملياتي شمالي القطاع. وقالت هيئة البث إن الجندي قتل إثر تصادم آليتين خلال عمل قوات اللواء في بيت حانون.ووصف الإسرائيلي اليوم بالصعب، حيث سقط جندي من سلاح الهندسة وآخر من سلاح المدرعات.