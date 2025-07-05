اعتقالات جديدة تطال 3 رؤساء بلديات معارضين في تركيا

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اعتُقل ثلاثة رؤساء بلديات معارضين، فجر اليوم السبت في ، في إطار تحقيقات تتعلق باتهامات بالجريمة المنظمة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلًا عن وكالة "فرانس برس".وأوضحت وكالة " " الرسمية أن التوقيفات شملت رئيس بلدية أضنة (جنوب) كرالار، ورئيس بلدية آديامان (جنوب شرق) توتديري.