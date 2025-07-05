30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كلمة واحدة قالها ترامب أغضبت اليهود.. ما هي؟
Lebanon 24
05-07-2025
|
04:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
استخدم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مصطلحاً معادياً للسامية، خلال تجمع في ولاية أيوا احتفالاً بإقرار مشروع قانون الموازنة الضخم، لكنه شدد على أنه لم يكن يعلم أن الكلمة مسيئة لليهود.
Advertisement
وقال
ترامب
للحشود، الخميس، في ولاية أيوا في دي موين: "لا ضريبة وفاة ولا ضريبة عقارية، ولا لجوء إلى البنوك والاقتراض في بعض الحالات، من مصرفي بارع. وفي بعض الحالات من مرابين ومجرمين".
مصطلح "مُرابٍ" مُقتبس من مسرحية "تاجر
البندقية
" لوليام شكسبير، وتدور القصة حول شخصية يهودية تُصوَّر كمقرض بلا رحمة، يطلب "رطل لحم" من تاجر عاجز عن سداد قرض.
ويشير المصطلح إلى مُرابي القروض، ولطالما اعتُبر مسيئاً في تصنيف اليهود.
وهذا الجدل يعيد إلى الأذهان حادثة مماثلة وقعت عام 2014، عندما استخدم
نائب الرئيس
آنذاك
جو بايدن
المصطلح لوصف المُقرضين الانتهازيين، واعتذر
بايدن
لاحقاً، مؤكداً أن ما حصل "اختيار سيء للكلمات".
وقال أبراهام فوكسمان، مدير رابطة مكافحة التشهير، المنظمة
اليهودية
الناشطة آنذاك، "نرى مجدداً ترسخ هذه الصورة النمطية عن اليهود في المجتمع".
وعندما سُئل ترامب عن استخدامه لهذا المصطلح بعد نزوله من الطائرة الرئاسية عائداً إلى
واشنطن
، قال إنه "لم يسمع قط" أن هذه الكلمة يمكن اعتبارها معادية للسامية.
وأضاف: "لم أسمع ذلك قط. هذا المصطلح يصف شخصاً يُقرض المال بفائدة مرتفعة. تنظرون إلى الأمر بشكل مختلف. لم أسمع ذلك قط".
ووصف دانيال غولدمان العضو في
الكونغرس
الديموقراطي عن
نيويورك
، تصريحات ترامب بأنها "معاداة للسامية صارخة ودنيئة. وترامب يدرك تماماً ما يفعله".
وكتب غولدمان على منصة إكس: "أي شخص يعارض معاداة السامية حقاً يفضح الأمر أينما وجد - في كلا الطرفين - كما أفعل".
وقبل إعادة انتخابه العام الماضي وعد ترامب بمكافحة ما سماه موجة من المشاعر المعادية للسامية في
الولايات المتحدة
.
ومنذ توليه السلطة هاجمت إدارته الجامعات الكبرى، التي شهدت احتجاجات بسبب الحرب في غزة، متهمة إياها بالسماح بمعاداة السامية ودعم حركة
حماس
.
(24)
مواضيع ذات صلة
وزيرة العدل الأميركية: سنقوم بكل ما يلزم لضمان أمن مواطنينا ومن ضمنهم اليهود
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: سنقوم بكل ما يلزم لضمان أمن مواطنينا ومن ضمنهم اليهود
05/07/2025 12:56:16
05/07/2025 12:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران لم تُعلنها... "كلمة واحدة" كانت كفيلة بنزع سلاح "الحزب"
Lebanon 24
إيران لم تُعلنها... "كلمة واحدة" كانت كفيلة بنزع سلاح "الحزب"
05/07/2025 12:56:16
05/07/2025 12:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
التلغراف: الشرطة البريطانية تطلب من اليهود البريطانيين توخي الحذر بعد الهجوم الذي حدث في واشنطن العاصمة
Lebanon 24
التلغراف: الشرطة البريطانية تطلب من اليهود البريطانيين توخي الحذر بعد الهجوم الذي حدث في واشنطن العاصمة
05/07/2025 12:56:16
05/07/2025 12:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: رفعنا من مستوى الانتشار الأمني في عدة مناطق حتى يشعر اليهود بالأمان
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: رفعنا من مستوى الانتشار الأمني في عدة مناطق حتى يشعر اليهود بالأمان
05/07/2025 12:56:16
05/07/2025 12:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد وقف إطلاق النار.. "Middle East Eye": إيران تستعد للحرب الطويلة مع إسرائيل
Lebanon 24
بعد وقف إطلاق النار.. "Middle East Eye": إيران تستعد للحرب الطويلة مع إسرائيل
05:00 | 2025-07-05
05/07/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي: لضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها
Lebanon 24
السيسي: لضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها
05:32 | 2025-07-05
05/07/2025 05:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرات روسية تقصف مناطق أوكرانية وتخلّف إصابات وأضرار مادية
Lebanon 24
مسيّرات روسية تقصف مناطق أوكرانية وتخلّف إصابات وأضرار مادية
05:15 | 2025-07-05
05/07/2025 05:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تعلن استهداف مطار عسكري روسي
Lebanon 24
أوكرانيا تعلن استهداف مطار عسكري روسي
04:55 | 2025-07-05
05/07/2025 04:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب سيعلنه شخصياً.. اليكم التفاصيل الكاملة والنهائية لاتفاق غزة الجديد
Lebanon 24
ترامب سيعلنه شخصياً.. اليكم التفاصيل الكاملة والنهائية لاتفاق غزة الجديد
04:44 | 2025-07-05
05/07/2025 04:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
Lebanon 24
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
15:54 | 2025-07-04
04/07/2025 03:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
12:05 | 2025-07-04
04/07/2025 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
12:30 | 2025-07-04
04/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
11:01 | 2025-07-04
04/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
07:22 | 2025-07-04
04/07/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2025-07-05
بعد وقف إطلاق النار.. "Middle East Eye": إيران تستعد للحرب الطويلة مع إسرائيل
05:32 | 2025-07-05
السيسي: لضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها
05:15 | 2025-07-05
مسيّرات روسية تقصف مناطق أوكرانية وتخلّف إصابات وأضرار مادية
04:55 | 2025-07-05
أوكرانيا تعلن استهداف مطار عسكري روسي
04:44 | 2025-07-05
ترامب سيعلنه شخصياً.. اليكم التفاصيل الكاملة والنهائية لاتفاق غزة الجديد
04:36 | 2025-07-05
في ظل مخاطر جيوسياسية.. الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين معادن حرجة
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
05/07/2025 12:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
05/07/2025 12:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
05/07/2025 12:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24