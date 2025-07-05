Advertisement

عربي-دولي

كلمة واحدة قالها ترامب أغضبت اليهود.. ما هي؟

Lebanon 24
05-07-2025 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1387074-638873113022989675.jpg
Doc-P-1387074-638873113022989675.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصطلحاً معادياً للسامية، خلال تجمع في ولاية أيوا احتفالاً بإقرار مشروع قانون الموازنة الضخم، لكنه شدد على أنه لم يكن يعلم أن الكلمة مسيئة لليهود.
Advertisement
 
 
وقال ترامب للحشود، الخميس، في ولاية أيوا في دي موين: "لا ضريبة وفاة ولا ضريبة عقارية، ولا لجوء إلى البنوك والاقتراض في بعض الحالات، من مصرفي بارع. وفي بعض الحالات من مرابين ومجرمين".


مصطلح "مُرابٍ" مُقتبس من مسرحية "تاجر البندقية" لوليام شكسبير، وتدور القصة حول شخصية يهودية تُصوَّر كمقرض بلا رحمة، يطلب "رطل لحم" من تاجر عاجز عن سداد قرض.

ويشير المصطلح إلى مُرابي القروض، ولطالما اعتُبر مسيئاً في تصنيف اليهود.

وهذا الجدل يعيد إلى الأذهان حادثة مماثلة وقعت عام 2014، عندما استخدم نائب الرئيس آنذاك جو بايدن المصطلح لوصف المُقرضين الانتهازيين، واعتذر بايدن لاحقاً، مؤكداً أن ما حصل "اختيار سيء للكلمات".

وقال أبراهام فوكسمان، مدير رابطة مكافحة التشهير، المنظمة اليهودية الناشطة آنذاك، "نرى مجدداً ترسخ هذه الصورة النمطية عن اليهود في المجتمع".


وعندما سُئل ترامب عن استخدامه لهذا المصطلح بعد نزوله من الطائرة الرئاسية عائداً إلى واشنطن، قال إنه "لم يسمع قط" أن هذه الكلمة يمكن اعتبارها معادية للسامية.

وأضاف: "لم أسمع ذلك قط. هذا المصطلح يصف شخصاً يُقرض المال بفائدة مرتفعة. تنظرون إلى الأمر بشكل مختلف. لم أسمع ذلك قط".

ووصف دانيال غولدمان العضو في الكونغرس الديموقراطي عن نيويورك، تصريحات ترامب بأنها "معاداة للسامية صارخة ودنيئة. وترامب يدرك تماماً ما يفعله".

وكتب غولدمان على منصة إكس: "أي شخص يعارض معاداة السامية حقاً يفضح الأمر أينما وجد - في كلا الطرفين - كما أفعل".

وقبل إعادة انتخابه العام الماضي وعد ترامب بمكافحة ما سماه موجة من المشاعر المعادية للسامية في الولايات المتحدة.

ومنذ توليه السلطة هاجمت إدارته الجامعات الكبرى، التي شهدت احتجاجات بسبب الحرب في غزة، متهمة إياها بالسماح بمعاداة السامية ودعم حركة حماس. (24)
مواضيع ذات صلة
وزيرة العدل الأميركية: سنقوم بكل ما يلزم لضمان أمن مواطنينا ومن ضمنهم اليهود
lebanon 24
05/07/2025 12:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران لم تُعلنها... "كلمة واحدة" كانت كفيلة بنزع سلاح "الحزب"
lebanon 24
05/07/2025 12:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
التلغراف: الشرطة البريطانية تطلب من اليهود البريطانيين توخي الحذر بعد الهجوم الذي حدث في واشنطن العاصمة
lebanon 24
05/07/2025 12:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: رفعنا من مستوى الانتشار الأمني في عدة مناطق حتى يشعر اليهود بالأمان
lebanon 24
05/07/2025 12:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2025-07-05
05:32 | 2025-07-05
05:15 | 2025-07-05
04:55 | 2025-07-05
04:44 | 2025-07-05
04:36 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24