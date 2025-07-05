كلمة واحدة قالها ترامب أغضبت اليهود.. ما هي؟

استخدم الرئيس الأميركي مصطلحاً معادياً للسامية، خلال تجمع في ولاية أيوا احتفالاً بإقرار مشروع قانون الموازنة الضخم، لكنه شدد على أنه لم يكن يعلم أن الكلمة مسيئة لليهود.

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وقال للحشود، الخميس، في ولاية أيوا في دي موين: "لا ضريبة وفاة ولا ضريبة عقارية، ولا لجوء إلى البنوك والاقتراض في بعض الحالات، من مصرفي بارع. وفي بعض الحالات من مرابين ومجرمين".





مصطلح "مُرابٍ" مُقتبس من مسرحية "تاجر " لوليام شكسبير، وتدور القصة حول شخصية يهودية تُصوَّر كمقرض بلا رحمة، يطلب "رطل لحم" من تاجر عاجز عن سداد قرض.



ويشير المصطلح إلى مُرابي القروض، ولطالما اعتُبر مسيئاً في تصنيف اليهود.



وهذا الجدل يعيد إلى الأذهان حادثة مماثلة وقعت عام 2014، عندما استخدم آنذاك المصطلح لوصف المُقرضين الانتهازيين، واعتذر لاحقاً، مؤكداً أن ما حصل "اختيار سيء للكلمات".



وقال أبراهام فوكسمان، مدير رابطة مكافحة التشهير، المنظمة الناشطة آنذاك، "نرى مجدداً ترسخ هذه الصورة النمطية عن اليهود في المجتمع".





وعندما سُئل ترامب عن استخدامه لهذا المصطلح بعد نزوله من الطائرة الرئاسية عائداً إلى ، قال إنه "لم يسمع قط" أن هذه الكلمة يمكن اعتبارها معادية للسامية.



وأضاف: "لم أسمع ذلك قط. هذا المصطلح يصف شخصاً يُقرض المال بفائدة مرتفعة. تنظرون إلى الأمر بشكل مختلف. لم أسمع ذلك قط".



ووصف دانيال غولدمان العضو في الديموقراطي عن ، تصريحات ترامب بأنها "معاداة للسامية صارخة ودنيئة. وترامب يدرك تماماً ما يفعله".



وكتب غولدمان على منصة إكس: "أي شخص يعارض معاداة السامية حقاً يفضح الأمر أينما وجد - في كلا الطرفين - كما أفعل".



وقبل إعادة انتخابه العام الماضي وعد ترامب بمكافحة ما سماه موجة من المشاعر المعادية للسامية في .



ومنذ توليه السلطة هاجمت إدارته الجامعات الكبرى، التي شهدت احتجاجات بسبب الحرب في غزة، متهمة إياها بالسماح بمعاداة السامية ودعم حركة . (24)