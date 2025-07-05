في أستراليا.. حريق "متعمد" في كنيس يهودي وبدخله مصلين

نددت السلطات ، اليوم السبت، بما وصفته بأنه حريق متعمد استهدف كنيساً يهودياً في ، بينما كان المصلون بداخله، في أحدث سلسلة من الحوادث تستهدف الجالية بالبلاد.

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وأوضحت الشرطة في بيان، أن الحريق اندلع في الكنيس الواقع شرق عاصمة مساء أمس الجمعة. وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران عند المدخل من دون وقوع إصابات بين الأشخاص العشرين الذين كانوا في الداخل.



من جانبها، أكدت جاسينتا ، رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، في بيان اليوم، أن "أي هجوم على مكان عبادة هو عمل من أعمال الكراهية، وأي هجوم على مكان عبادة هو عمل معادٍ للسامية".



سكب سائلاً

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المهاجم سكب سائلاً قابلاً للاشتعال على الباب الأمامي للكنيس، وأشعل النار فيه، مرجحة أن يكون المنفذ رجلاً أبيض في الثلاثينات من عمره من دون تحديد هويته بعد.



وأضافت الشرطة: "لا مكان في مجتمعنا للسلوك المعادي للسامية، أو القائم على الكراهية".



وقد شهدت هذا العام، عدة حوادث معادية للسامية، استهدفت منازل ومدارس ومعابد ومركبات بعمليات تخريب وحرق متعمد.