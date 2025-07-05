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في أستراليا.. حريق "متعمد" في كنيس يهودي وبدخله مصلين

Lebanon 24
05-07-2025 | 04:26
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نددت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، بما وصفته بأنه حريق متعمد استهدف كنيساً يهودياً في ملبورن، بينما كان المصلون بداخله، في أحدث سلسلة من الحوادث تستهدف الجالية اليهودية بالبلاد.
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وأوضحت الشرطة في بيان، أن الحريق اندلع في الكنيس الواقع شرق عاصمة ولاية فيكتوريا مساء أمس الجمعة. وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران عند المدخل من دون وقوع إصابات بين الأشخاص العشرين الذين كانوا في الداخل.

من جانبها، أكدت جاسينتا آلان، رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، في بيان اليوم، أن "أي هجوم على مكان عبادة هو عمل من أعمال الكراهية، وأي هجوم على مكان عبادة يهودي هو عمل معادٍ للسامية".

سكب سائلاً
وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المهاجم سكب سائلاً قابلاً للاشتعال على الباب الأمامي للكنيس، وأشعل النار فيه، مرجحة أن يكون المنفذ رجلاً أبيض في الثلاثينات من عمره من دون تحديد هويته بعد.

وأضافت الشرطة: "لا مكان في مجتمعنا للسلوك المعادي للسامية، أو القائم على الكراهية".

وقد شهدت أستراليا هذا العام، عدة حوادث معادية للسامية، استهدفت منازل ومدارس ومعابد يهودية ومركبات بعمليات تخريب وحرق متعمد.
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