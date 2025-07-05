مسؤولون أوروبيون: قادة إيران باتوا أكثر تصميماً على امتلاك قنبلة نووية

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قال مسؤولون أوروبيون إن الضربات على المنشآت النوويةالإيرانية، أدت إلى “تفاقم الحالة المزاجية” في ، معتبرين أن قادة باتوا أكثر تصميماً على امتلاك قنبلة نووية، لتشكل ردعاً.ونقلت صحيفة “ بوست” عن 3 مسؤولين أوروبيين، أن هناك حاجة إلى اتفاق يحتوي البرنامج ، مؤكدين أن الضربات الأمريكية “أعطت طهران حافزاً جديداً لتطوير سلاح ذري سراً”.وأشار المسؤولون إلى أن يضغطون لإجراء محادثات نووية مع إيران، لكنهم يعتقدون أن آمال التوصل إلى اتفاق “باتت ضئيلة”، كما قالوا إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الضربات الأمريكية لم تلغ برنامج طهران النووي.ويقر المسؤولون الأوروبيون بصعوبة إقناع أي من الجانبين باستئناف المفاوضات بشأن اتفاق نووي شامل، خاصة إذا كان يشمل دولاً أوروبية، وربما قوى عالمية أخرى.وقالوا إن حسابات طهران قد تتغير، بعدما شنت حملة عسكرية عرقلت المفاوضات التي بدأها الرئيس الأمريكي، ، بعد أن نأى بنفسه في البداية عن الهجمات ، ليأمر بعد ذلك قاذفات أمريكية بضرب ثلاثة مواقع نووية إيرانية.