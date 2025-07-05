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عربي-دولي

مسؤولون أوروبيون: قادة إيران باتوا أكثر تصميماً على امتلاك قنبلة نووية

Lebanon 24
05-07-2025 | 04:32
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قال مسؤولون أوروبيون إن الضربات الأمريكية على المنشآت النوويةالإيرانية، أدت إلى “تفاقم الحالة المزاجية” في طهران، معتبرين أن قادة إيران باتوا أكثر تصميماً على امتلاك قنبلة نووية، لتشكل ردعاً.
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ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن 3 مسؤولين أوروبيين، أن هناك حاجة إلى اتفاق يحتوي البرنامج النووي الإيراني، مؤكدين أن الضربات الأمريكية “أعطت طهران حافزاً جديداً لتطوير سلاح ذري سراً”.

وأشار المسؤولون إلى أن الأوروبيين يضغطون لإجراء محادثات نووية مع إيران، لكنهم يعتقدون أن آمال التوصل إلى اتفاق “باتت ضئيلة”، كما قالوا إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الضربات الأمريكية لم تلغ برنامج طهران النووي.

ويقر المسؤولون الأوروبيون بصعوبة إقناع أي من الجانبين باستئناف المفاوضات بشأن اتفاق نووي شامل، خاصة إذا كان يشمل دولاً أوروبية، وربما قوى عالمية أخرى.

وقالوا إن حسابات طهران قد تتغير، بعدما شنت إسرائيل حملة عسكرية عرقلت المفاوضات التي بدأها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد أن نأى بنفسه في البداية عن الهجمات الإسرائيلية، ليأمر بعد ذلك قاذفات أمريكية بضرب ثلاثة مواقع نووية إيرانية.
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