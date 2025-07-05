في ظل مخاطر جيوسياسية.. الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين معادن حرجة

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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت، نقلا عن مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية، أن يعتزم تخزين معادن حرجة في إجراء احترازي لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات بسبب التوتر الجيوسياسي.وجاء في المسودة بحسب الصحيفة أن “الاتحاد يواجه توقعات بمخاطر متزايدة التعقيد والتدهور تتسم بتنامي التوتر الجيوسياسي، ومنه الصراعات، مع آثار متزايدة لتغير المناخ والتدهور البيئي وتهديدات متنوعة وإلكترونية”.وأضافت الصحيفة أن الوثيقة حذرت من أن الظروف عالية المخاطر مدفوعة “بنشاط متزايد من ناشطين في مجال القرصنة الإلكترونية ومتسللين إلكترونيين وجماعات ترعاها دول”.ولم ترد حتى الآن على طلب من للتعليق.وذكرت الصحيفة أن مسودة الوثيقة، التي من المقرر نشرها خلال أيام مع احتمال إدخال تعديلات عليها، تشير لوجود “تفاهم مشترك محدود حول السلع الأساسية اللازمة للاستعداد لمواجهة الأزمات على خلفية توقعات بمخاطر سريعة تطور”.وكشفت المفوضية الأوروبية في آذار الماضي عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأهب وحثت على زيادة مخزوناتها من التجهيزات الحيوية وتشجيع مواطنيها على الاحتفاظ بإمدادات أساسية كافية لما لا يقل عن 72 ساعة في حالة الطوارئ.جرى تصميم هذه الاستراتيجية لإعداد التكتل لمواجهة مخاطر مثل الطبيعية والهجمات الإلكترونية والأزمات الجيوسياسية التي منها احتمال وقوع عدوان مسلح على .