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عربي-دولي

مسيّرات روسية تقصف مناطق أوكرانية وتخلّف إصابات وأضرار مادية

Lebanon 24
05-07-2025 | 05:15
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شنت طائرات مسيّرة روسية هجمات جوية على عدد من المناطق الأوكرانية ليلًا، مستهدفة مباني سكنية ومنشآت مدنية، في تصعيد جديد للأعمال العسكرية في ظل استمرار الحرب بين موسكو وكييف.
 
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وقال الحاكم الإقليمي لمنطقة خيرسون، أولكساندر بروكودين، إن القصف أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل، مضيفا أن الضربات تسببت أيضا في أضرار بخط أنابيب للغاز ومحطة وقود وورشة لإصلاح السيارات، إلى جانب تدمير مركبات خاصة.

وفي شرق البلاد، أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مدينة تشوهويف، وفق ما أكده الحاكم العسكري لمنطقة خاركيف، أوليه سينيجوبوف. كما أشار إلى إصابة شخصين آخرين في مدينة كوبيانسك.


وشهدت العاصمة كييف إطلاق نيران مضادة للطائرات خلال ساعات المساء والليل، فيما لجأ العديد من السكان إلى أنفاق السكك الحديدية تحت الأرض والملاجئ، مع تواصل دوي صافرات الإنذار في أنحاء متفرقة من البلاد، بما في ذلك مناطق سومي الشمالية ودونيتسك وخاركيف ودنيبرو وزابوريجيا. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات في هذه المناطق.

في المقابل، أعلنت أوكرانيا تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف داخل روسيا. وأفادت مصادر رسمية روسية بأنه جرى اعتراض مسيرات معادية في منطقة روستوف جنوب البلاد، وأخرى في منطقة سمولينسك جنوب غرب موسكو.

يأتي ذلك وسط تصاعد متواصل للضربات الجوية بين الطرفين، بينما تتواصل المعارك على جبهات عدة منذ اندلاع الحرب في شباط 2022.
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