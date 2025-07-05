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عربي-دولي

اهتمام متبادل.. ما هو سر العلاقة بين أميركا وإسرائيل؟

Lebanon 24
05-07-2025 | 13:00
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قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن حاجة إسرائيل إلى وقوف الولايات المتحدة في وجه من يسعون لتدميرها أمر لا جدال فيه.
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وذكرت الصحيفة في تقرير بقلم أرييل كاهانا بأن هجوم السابع من تشرين الأول 2023 إلى جانب أحداث أخرى هزت ثقة إسرائيل بنفسها، مما أظهر أنها بحاجة ماسة إلى وقوف أميركا في وجه من يسعون لتدميرها.
وقالت الصحيفة إن جميع الإدارات الأميركية في الجيل الماضي اعتبرت البرنامج النووي الإيراني تهديداً للولايات المتحدة، وإن تباينت الآراء حول كيفية مواجهته، مع الاتفاق على أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراء.

وقامت إسرائيل بالمهمة -حسب الصحيفة- حيث أزالت خلال 12 يوما من عملية "الأسد الصاعد"، تهديدا وصفته المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس بأنه بالغ الخطورة على الأمن القومي الأميركي، وبالفعل جاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيرا واحتفل بهذا الفوز بقاذفة بي-2.
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن "إيران خططت على المدى البعيد، وبدأت فعلا ببناء ترسانة صواريخ باليستية، قادرة على عبور المحيط والوصول إلى أميركا، لكن من خلال العملية الإسرائيلية، لم يبقَ من هذه الترسانة إلا القليل"، على حد زعمها وقولها.


وذكرت الصحيفة أن حزب الله في لبنان ونظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والجماعات الإيرانية، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم يكونوا أعداءً لإسرائيل فحسب، بل لأميركا أيضا، وقد فرحت واشنطن بانهيار هذا المحور بعد فرار الأسد.
 
ورغم أن الكثيرين في الولايات المتحدة وإسرائيل ينكرون ذلك، فإن معظم العالم لا يزال يعتبر تل أبيب ذراع واشنطن الطويلة، مما يعني أن أي فوز لإسرائيل سيعدّ انتصاراً لأميركا أيضاً، كما تزعم الصحيفة.
 

كذلك، ذكرت "يسرائيل هيوم" أن التكنولوجيا العالية الإسرائيلية هي ثاني أهم مركز للتطوير التكنولوجي في العالم بعد وادي السيليكون، وقالت إن 2500 شركة أميركية تستثمر في الاقتصاد الإسرائيلي، دون أن تكون مجبرة على ذلك، كما أن عشرات الشركات الإسرائيلية مدرجة في بورصة ناسداك، وتشكّل حوالي 20% من الشركات الأجنبية المدرجة فيها. (الجزيرة نت)


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