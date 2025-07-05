29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اهتمام متبادل.. ما هو سر العلاقة بين أميركا وإسرائيل؟
Lebanon 24
05-07-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن حاجة
إسرائيل
إلى وقوف
الولايات المتحدة
في وجه من يسعون لتدميرها أمر لا جدال فيه.
Advertisement
وذكرت الصحيفة في تقرير بقلم أرييل كاهانا بأن هجوم السابع من تشرين الأول 2023 إلى جانب أحداث أخرى هزت ثقة إسرائيل بنفسها، مما أظهر أنها بحاجة ماسة إلى وقوف أميركا في وجه من يسعون لتدميرها.
وقالت الصحيفة إن جميع الإدارات الأميركية في الجيل الماضي اعتبرت البرنامج النووي
الإيراني
تهديداً للولايات المتحدة، وإن تباينت الآراء حول كيفية مواجهته، مع الاتفاق على أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراء.
وقامت إسرائيل بالمهمة -حسب الصحيفة- حيث أزالت خلال 12 يوما من عملية "
الأسد
الصاعد"، تهديدا وصفته المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس بأنه بالغ الخطورة على الأمن القومي الأميركي، وبالفعل جاء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أخيرا واحتفل بهذا الفوز بقاذفة بي-2.
وأشارت الصحيفة إلى أن "
إيران
خططت على المدى البعيد، وبدأت فعلا ببناء ترسانة صواريخ باليستية، قادرة على عبور المحيط والوصول إلى أميركا، لكن من خلال العملية
الإسرائيلية
، لم يبقَ من هذه الترسانة إلا القليل"، على حد زعمها وقولها.
وذكرت الصحيفة أن
حزب الله
في
لبنان
ونظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والجماعات
الإيرانية
، وحركة
المقاومة
الإسلامية (حماس) لم يكونوا أعداءً لإسرائيل فحسب، بل لأميركا أيضا، وقد فرحت
واشنطن
بانهيار هذا المحور بعد فرار الأسد.
ورغم أن الكثيرين في الولايات المتحدة وإسرائيل ينكرون ذلك، فإن معظم العالم لا يزال يعتبر تل أبيب ذراع واشنطن الطويلة، مما يعني أن أي فوز لإسرائيل سيعدّ انتصاراً لأميركا أيضاً، كما تزعم الصحيفة.
كذلك، ذكرت "يسرائيل هيوم" أن التكنولوجيا العالية الإسرائيلية هي ثاني أهم مركز للتطوير التكنولوجي في العالم بعد وادي السيليكون، وقالت إن 2500 شركة أميركية تستثمر في الاقتصاد
الإسرائيلي
، دون أن تكون مجبرة على ذلك، كما أن عشرات الشركات الإسرائيلية مدرجة في بورصة ناسداك، وتشكّل حوالي 20% من الشركات الأجنبية المدرجة فيها.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
تصعيد متبادل بين إيران وإسرائيل يطال المرافق الحيوية: معركة كسر الإرادات تشتدّ
Lebanon 24
تصعيد متبادل بين إيران وإسرائيل يطال المرافق الحيوية: معركة كسر الإرادات تشتدّ
05/07/2025 20:46:00
05/07/2025 20:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الدولة الصيني: علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والاهتمام بالمصالح الأساسية
Lebanon 24
مجلس الدولة الصيني: علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والاهتمام بالمصالح الأساسية
05/07/2025 20:46:00
05/07/2025 20:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة أيوب: نحن نستفيد من دعم جمهورنا وهناك تشطيب متبادل ما بين التيار وإبراهيم عازار
Lebanon 24
غادة أيوب: نحن نستفيد من دعم جمهورنا وهناك تشطيب متبادل ما بين التيار وإبراهيم عازار
05/07/2025 20:46:00
05/07/2025 20:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقة أسلحة جديدة بين أميركا وإسرائيل.. هذه قيمتها
Lebanon 24
صفقة أسلحة جديدة بين أميركا وإسرائيل.. هذه قيمتها
05/07/2025 20:46:00
05/07/2025 20:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كارثة فيضانات تضرب تكساس: 27 قتيلًا ومخاوف على حياة أطفال مخيم ميستيك
Lebanon 24
كارثة فيضانات تضرب تكساس: 27 قتيلًا ومخاوف على حياة أطفال مخيم ميستيك
13:29 | 2025-07-05
05/07/2025 01:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرن من الحظر… السباحة تعود إلى نهر السين
Lebanon 24
بعد قرن من الحظر… السباحة تعود إلى نهر السين
13:25 | 2025-07-05
05/07/2025 01:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"توبيخ وإقالة".. خلاف بين نتنياهو والناطق باسمه!
Lebanon 24
"توبيخ وإقالة".. خلاف بين نتنياهو والناطق باسمه!
13:23 | 2025-07-05
05/07/2025 01:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط مناقشة ردّ "حماس".. إسرائيل تعترض قذيفتين أطلقتا من غزة
Lebanon 24
وسط مناقشة ردّ "حماس".. إسرائيل تعترض قذيفتين أطلقتا من غزة
13:12 | 2025-07-05
05/07/2025 01:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان للشرع: لقد عانينا كما عانيتم.. ولعلاقات من نوع جديد
Lebanon 24
المفتي دريان للشرع: لقد عانينا كما عانيتم.. ولعلاقات من نوع جديد
12:43 | 2025-07-05
05/07/2025 12:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
Lebanon 24
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
15:54 | 2025-07-04
04/07/2025 03:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمر يرفضه".. آخر معلومة عن موقف "حزب الله" بشأن الورقة الأميركية!
Lebanon 24
"أمر يرفضه".. آخر معلومة عن موقف "حزب الله" بشأن الورقة الأميركية!
13:45 | 2025-07-04
04/07/2025 01:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور جديد في ملف توقيف بشار الأسد.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطور جديد في ملف توقيف بشار الأسد.. إليكم التفاصيل
14:10 | 2025-07-04
04/07/2025 02:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هتافات في مجلس عاشورائي تثير "بلبلة"
Lebanon 24
هتافات في مجلس عاشورائي تثير "بلبلة"
04:49 | 2025-07-05
05/07/2025 04:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
Lebanon 24
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
04:30 | 2025-07-05
05/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:29 | 2025-07-05
كارثة فيضانات تضرب تكساس: 27 قتيلًا ومخاوف على حياة أطفال مخيم ميستيك
13:25 | 2025-07-05
بعد قرن من الحظر… السباحة تعود إلى نهر السين
13:23 | 2025-07-05
"توبيخ وإقالة".. خلاف بين نتنياهو والناطق باسمه!
13:12 | 2025-07-05
وسط مناقشة ردّ "حماس".. إسرائيل تعترض قذيفتين أطلقتا من غزة
12:43 | 2025-07-05
المفتي دريان للشرع: لقد عانينا كما عانيتم.. ولعلاقات من نوع جديد
12:36 | 2025-07-05
بشأن مقترح "هدنة غزة".. بيان جديد من "حماس"!
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
05/07/2025 20:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
05/07/2025 20:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
05/07/2025 20:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24