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عربي-دولي
حرائق تشتعل في جزيرة إيفيا وتدفع بإخلاء قريتين بشكل عاجل
Lebanon 24
05-07-2025
|
07:05
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أفادت
فرقة الإطفاء
والسلطات
اليونانية
بأن رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات في
جزيرة إيفيا
أدى إلى إخلاء قريتين من سكانهما اليوم السبت.
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وقال مسؤول في فرقة الإطفاء لوكالة «رويترز» شرط عدم كشف اسمه إن السلطات نشرت أكثر من 160 فردا و46 شاحنة وخمس طائرات إطفاء في جنوب إيفيا الواقعة شرقي
أثينا
لإخماد الحريق الذي شب ليل أمس الجمعة.
وكانت إيفيا قد أُدرجت على قائمة مناطق يونانية صارت في حالة تأهب قصوى لمواجهة حرائق غابات محتملة بعد هبوب رياح عاتية اليوم السبت. وأمرت السلطات بإخلاء قريتي تساكوي ومنطقة ليمنيوناس السكنية الموسمية الساحلية في الساعات الأولى من
صباح اليوم
.
وجنوب إيفيا منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة تتألف من مزيج من الجبال الوعرة والأراضي الزراعية والأماكن الساحلية الشهيرة.
وقال المسؤول في فرقة الإطفاء إنه تم احتواء حريق غابات آخر في
جزيرة
كريت جنوب
اليونان
، بعدما أتى على غابات وبساتين زيتون منذ يوم الأربعاء وأجبر الآلاف من السكان والسياح على الإخلاء المؤقت.
وتوقعت
هيئة الأرصاد الجوية
اليونانية أن تصل درجات الحرارة في اليونان اليوم إلى 38 درجة مئوية. (الشرق الأوسط)
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