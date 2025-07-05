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عربي-دولي
دولة تتوقع مزيداً من الزلازل… هل تلوح كارثة كبرى في الأفق؟
Lebanon 24
05-07-2025
|
07:25
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حذرت
الحكومة اليابانية
، اليوم، من احتمال وقوع مزيد من الزلازل القوية في المياه الواقعة جنوب غربي جزر البلاد الرئيسية، لكنها حضت السكان على عدم تصديق توقعات لا أساس لها بوقوع كارثة كبرى.
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وأجلت السلطات أمس (الجمعة)، بعض السكان من جزر نائية قريبة من مركز زلزال بلغت قوته 5.5 درجة قبالة
جزيرة كيوشو
الرئيسية في أقصى جنوب
اليابان
.
وكان الزلزال الذي وقع يوم الخميس، واحداً من أكثر من ألف هزة أرضية بجزر إقليم كاغوشيما في الأسبوعين الماضيين. وغذت هذه الزلازل شائعات ناجمة عن توقعات نشرتها مجلة هزلية بأن كارثة كبرى ستحل بالبلاد هذا الشهر.
وبعد أن هز زلزال جديد بقوة 5.4 درجة المنطقة اليوم (السبت)، قال أياتاكا إبيتا مدير قسم رصد الزلازل وموجات المد العاتية (التسونامي) في
وكالة الأرصاد الجوية اليابانية
: «معرفتنا العلمية الحالية (تؤكد) صعوبة التنبؤ بتوقيت أو مكان أو حجم الزلزال تحديداً». وأضاف: «نطلب من الناس أن يستندوا في فهمهم إلى أدلة علمية».
ودفعت التوقعات، التي فسرها البعض على أنها تنذر بوقوع كارثة اليوم (السبت)، البعض إلى تجنب السفر إلى اليابان. وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الوافدين من
هونغ كونغ
، حيث انتشرت الشائعات على نطاق واسع، انخفض 11 في المائة في أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
(الشرق الأوسط)
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