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بقوة 4.1... زلزال يضرب تركيا

Lebanon 24
05-07-2025 | 08:42
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أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" بأن زلزالا بقو4.1 درجة ضرب مدينة اسطنبول التركية حسب ما البيانات التركية.
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من جهته قال الخبير سليمان بامبال لـ"سي إن إن تورك": "هذا وضع طبيعي. ستستمر الهزات الارتدادية. من المتوقع حدوث هزات ارتدادية أصغر وأقل تواترا. توجد بالفعل صدوع متصلة في الشرق. يمكننا القول إنها هزة ارتدادية. هذا ليس مبالغة. مع أننا نقول إنه لا داعي للخوف؛ فهذه الهزة الارتدادية ليست كبيرة، إلا أن هناك احتمالا بوقوع زلزال بقوة 7 درجات".



وأضاف: "يوجد صدع متصل معروف على بُعد 45 كيلومترا خلفه. إذا تشكل، فسيحدث زلزال بقوة 7 درجات. يوجد صدع مرمرة الأوسط يبدأ من ساحل سيليفري ويمتد حتى مخرج مضيق البوسفور".



وتابع الخبير التركي: "لقد مرّ 250 عاما على الزلزال الكبير. يُقال إن 250 عاما قد مرّت من حيث تكرار هذا الصدع. هناك زلزال يلوح في الأفق. نتوقع بالفعل زلزالا مدمرا لإسطنبول. في الأيام الأخيرة، كانت صدوع جيمليك وإزنيك وباموكوفا كبيرة جدا. هذا هو الصدع الذي من المتوقع أن يُسبب زلزالا بقوة 7 درجات أو أكثر".
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