إردوغان: نزع سلاح “العمال الكردستاني” خطوة حاسمة نحو السلام

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أكد الرئيس إردوغان اليوم (السبت)، أنّ جهود السلام مع ستكتسب زخماً مع بدء مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» إلقاء أسلحتهم، الأمر الذي من المقرّر أن يبدأ الأسبوع المقبل.وقال إردوغان للصحافيين في طريق عودته من قمة اقتصادية في أذربيجان، إنّ «العملية ستكتسب سرعة أكبر قليلاً عندما تبدأ المنظمة الإرهابية تنفيذ قرارها بإلقاء السلاح».ونقلت «الأناضول» عن الرئيس قوله اليوم أيضاً، إنه يتوقع أن تتسلَّم بلاده بشكل تدريجي طائرات «إف-35» خلال الفترة الرئاسية للرئيس الأميركي .وكان إردوغان قد قال في حزيران الماضي، إنه ناقش مع ترمب حصول على الطائرات، وإن المحادثات الفنية بدأت بالفعل بين البلدين، معبراً عن أمله في تحقيق تقدم.وعبَّر الرئيس التركي عن توقعه بأن يفتح وقف إطلاق النار بين وإسرائيل الباب أمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار في .وأشار إلى أنّه طلب من ترمب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة.كما أكد أن الخطوط الحمراء واضحة فيما يتعلق بسوريا؛ إذ لن تسمح بأي خطط تهدف إلى منح شرعية لجماعات إرهابية أو كيانات مرتبطة بها. (الشرق الأوسط)