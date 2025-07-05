غوتيريش يندد بأكبر هجوم روسي على أوكرانيا ويدعو لوقف النار

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(العربية)

ندد ، السبت، بأكبر هجوم روسي بمسيرات وصواريخ على منذ اندلاع النزاع قبل 3 أعوام.وقال في بيان، إنه يدين "بشدة الموجة الأخيرة من الهجمات الواسعة النطاق بمسيرات وصواريخ من جانب "، في إشارة إلى هجوم ليل الخميس الجمعة، داعياً لوقف تام وفوري وغير مشروط لإطلاق النار، وفق فرانس برس.يأتي ذلك بعدما أطلقت 550 مقذوفاً باتجاه أوكرانيا، من بينها 539 مسيّرة وصواريخ بعضها باليستي.