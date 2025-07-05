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عربي-دولي
غوتيريش يندد بأكبر هجوم روسي على أوكرانيا ويدعو لوقف النار
Lebanon 24
05-07-2025
|
10:35
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ندد
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
، السبت، بأكبر هجوم روسي بمسيرات وصواريخ على
أوكرانيا
منذ اندلاع النزاع قبل 3 أعوام.
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وقال
غوتيريش
في بيان، إنه يدين "بشدة الموجة الأخيرة من الهجمات الواسعة النطاق بمسيرات وصواريخ من جانب
روسيا الاتحادية
"، في إشارة إلى هجوم ليل الخميس الجمعة، داعياً لوقف تام وفوري وغير مشروط لإطلاق النار، وفق فرانس برس.
يأتي ذلك بعدما أطلقت
روسيا
550 مقذوفاً باتجاه أوكرانيا، من بينها 539 مسيّرة وصواريخ بعضها باليستي.
(العربية)
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