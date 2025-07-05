Advertisement

عربي-دولي

محاولة اغتيال رئيس جهاز أمني في سوريا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-07-2025 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1387227-638873364207882608.png
Doc-P-1387227-638873364207882608.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن أن الشخصية التي استُهدفت في تفجير يوم الأربعاء 25 حزيران في حي المزة وسط العاصمة دمشق، هي حسين السلامة، المعروف بلقب "أبو مصعب الشحيل"، ويشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات السوري.
Advertisement

ولفت المرصد، إلى أنّ عناصر في موكب "السلامة" أُصيبوا بجروح بالغة، وجرى نقل المصابين إلى مشفى الشامي في دمشق تحت حراسة مشددة وإجراءات أمنية صارمة وتكتم كامل على وضع حسين السلامة الصحي.

وتشير المعطيات إلى أن التفجير قد يكون مرتبطاً بصراعات داخلية ضمن بنية النظام الأمنية، في ظل تصاعد الخلافات بين أجنحة السلطة، وتزايد الحديث عن رغبة في تصفية شخصيات نافذة يُنظر إليها كأطراف منافسة محتمَلة على النفوذ.

وفي سياق متصل، لفت المرصد إلى وجود انتشار أمني متقطع أمام عدد من المشافي في العاصمة دمشق، تزامن مع حدثين هامين، الأول الهجوم الإرهابي على كنيسة مار إلياس في 22  حزيران. والثاني الانفجار في المزة في 25  حزيران، ما يعكس حالة التوتر الأمني غير المعلنة التي تعيشها العاصمة في الأيام الأخيرة، وسط غياب كامل لأي توضيحات رسمية من السلطات السورية حتى لحظة إعداد هذا الخبر. 
 
 
مواضيع ذات صلة
محاولة استهداف فاشلة لسيارة في الجنوب.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
05/07/2025 20:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: رئيس أركان الحوثيين قتل او أصيب في محاولة الاغتيال أمس
lebanon 24
05/07/2025 20:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: مسيّرة تستهدف شقة في قلب طهران في ما يبدو أنّها "محاولة اغتيال"
lebanon 24
05/07/2025 20:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو: ندين بأشد العبارات محاولة اغتيال المرشح الرئاسي في كولومبيا ميغيل أوريبي
lebanon 24
05/07/2025 20:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:29 | 2025-07-05
13:25 | 2025-07-05
13:23 | 2025-07-05
13:12 | 2025-07-05
13:00 | 2025-07-05
12:43 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24