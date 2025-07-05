محاولة اغتيال رئيس جهاز أمني في سوريا.. إليكم التفاصيل

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كشف ، عن أن الشخصية التي استُهدفت في تفجير يوم الأربعاء 25 حزيران في وسط العاصمة ، هي حسين السلامة، المعروف بلقب " الشحيل"، ويشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات السوري.ولفت المرصد، إلى أنّ عناصر في موكب "السلامة" أُصيبوا بجروح بالغة، وجرى نقل المصابين إلى مشفى في دمشق تحت حراسة مشددة وإجراءات أمنية صارمة وتكتم كامل على وضع حسين السلامة الصحي.وتشير المعطيات إلى أن التفجير قد يكون مرتبطاً بصراعات داخلية ضمن بنية النظام الأمنية، في ظل تصاعد الخلافات بين أجنحة السلطة، وتزايد الحديث عن رغبة في تصفية شخصيات نافذة يُنظر إليها كأطراف منافسة محتمَلة على النفوذ.وفي سياق متصل، لفت المرصد إلى وجود انتشار أمني متقطع أمام عدد من المشافي في العاصمة دمشق، تزامن مع حدثين هامين، الأول الهجوم الإرهابي على في 22 حزيران. والثاني الانفجار في في 25 حزيران، ما يعكس حالة التوتر الأمني غير المعلنة التي تعيشها العاصمة في الأيام الأخيرة، وسط غياب كامل لأي توضيحات رسمية من السلطات حتى لحظة إعداد هذا الخبر.