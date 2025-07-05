تقرير يكشف: إسرائيل تستعد لمواجهة جديدة مع إيران!

ذكرت صحيفة "معاريف" في تقرير جديد أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وعلى رأسها "الموساد" و"أمان" (الاستخبارات العسكرية)، تواصل الاستعداد لمواجهة محتملة مع ، في ظل ترجيحات بوجود نوايا إيرانية للانتقام من الهجمات التي استهدفت مواقعها الحساسة خلال الأسابيع الماضية.

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وترصد ، وفق الصحيفة، تحركات إيرانية متعددة الجوانب، تشمل جهوداً لإعادة إنعاش البرنامجين والصاروخي، بالتوازي مع تخطيط محتمل لتنفيذ عمليات انتقامية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج.





ويركز الرصد الاستخباراتي حالياً على ثلاثة مسارات رئيسية وهي: محاولات استعادة المشروع النووي بعد الأضرار التي لحقت به - إعادة منظومة الصواريخ التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي - عمليات انتقامية مرتقبة ضد أهداف إسرائيلية أو في دول أوروبية.



وفي سياق متصل، أجرى الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اجتماعًا لتقييم الوضع في هيئة الأركان، بمشاركة إيال زامير، ورئيس الاستخبارات العسكرية اللواء شلومي بيندر، ورئيس مديرية العمليات المنتهية ولايته اللواء عوديد سيوك.





وخلال الاجتماع، شدد كاتس على ضرورة إعداد خطة أمنية شاملة، أُطلق عليها اسم "أزرق أبيض"، تضمن عدم قدرة تهديد مجددًا، داعيا إلى تعزيز الجاهزية الاستخباراتية والعملياتية، وضمان تفوق سلاح الجو الإسرائيلي في سماء ، عبر القدرة على الردع وفرض القيود على البرنامج .



ونقلت "معاريف" عن مصدر عسكري رفيع تأكيده أن "إسرائيل لن تسمح لإيران باستعادة قدراتها العسكرية النووية أو الصاروخية"، مضيفاً: "هذا يتطلب عملاً استخباراتياً عالي الجودة، وقد أوكلت المهمة بشكل أساسي إلى جهاز الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)".



وشدد المصدر على أن إسرائيل تسعى لضمان حرية التصرف الجوي الكامل في المجال الإيراني، كما هو الحال في ولبنان، لمواجهة أي تهديدات قبل وقوعها. (إرم نيوز)