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عربي-دولي

تقرير يكشف: إسرائيل تستعد لمواجهة جديدة مع إيران!

Lebanon 24
05-07-2025 | 11:39
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير جديد أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وعلى رأسها "الموساد" و"أمان" (الاستخبارات العسكرية)، تواصل الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران، في ظل ترجيحات بوجود نوايا إيرانية للانتقام من الهجمات التي استهدفت مواقعها الحساسة خلال الأسابيع الماضية.
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وترصد تل أبيب، وفق الصحيفة، تحركات إيرانية متعددة الجوانب، تشمل جهوداً لإعادة إنعاش البرنامجين النووي والصاروخي، بالتوازي مع تخطيط محتمل لتنفيذ عمليات انتقامية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج.


ويركز الرصد الاستخباراتي الإسرائيلي حالياً على ثلاثة مسارات رئيسية وهي: محاولات استعادة المشروع النووي بعد الأضرار التي لحقت به - إعادة منظومة الصواريخ التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي - عمليات انتقامية مرتقبة ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية في دول أوروبية.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اجتماعًا لتقييم الوضع في هيئة الأركان، بمشاركة رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس الاستخبارات العسكرية اللواء شلومي بيندر، ورئيس مديرية العمليات المنتهية ولايته اللواء عوديد سيوك.


وخلال الاجتماع، شدد كاتس على ضرورة إعداد خطة أمنية شاملة، أُطلق عليها اسم "أزرق أبيض"، تضمن عدم قدرة إيران على تهديد إسرائيل مجددًا، داعيا إلى تعزيز الجاهزية الاستخباراتية والعملياتية، وضمان تفوق سلاح الجو الإسرائيلي في سماء طهران، عبر القدرة على الردع وفرض القيود على البرنامج الإيراني.

ونقلت "معاريف" عن مصدر عسكري رفيع تأكيده أن "إسرائيل لن تسمح لإيران باستعادة قدراتها العسكرية النووية أو الصاروخية"، مضيفاً: "هذا يتطلب عملاً استخباراتياً عالي الجودة، وقد أوكلت المهمة بشكل أساسي إلى جهاز الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)".

وشدد المصدر على أن إسرائيل تسعى لضمان حرية التصرف الجوي الكامل في المجال الإيراني، كما هو الحال في سوريا ولبنان، لمواجهة أي تهديدات قبل وقوعها. (إرم نيوز)
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