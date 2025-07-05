29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشأن مقترح "هدنة غزة".. بيان جديد من "حماس"!
Lebanon 24
05-07-2025
|
12:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت حركة "
حماس
"، اليوم السبت، إجراء سلسلة اتصالات موسعة مع قادة الفصائل والقوى
الفلسطينية
للتنسيق والتشاور حول ردّ الحركة على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان على
قطاع غزة
وآليات تنفيذه.
Advertisement
وفي بيان لها، ذكرت الحركة أنّ "هذه الاتصالات شهدت مستوى رفيعاً من التشاور العملي والجدي بين حركة حماس والفصائل الوطنية والإسلامية، مما أسفر عن توافق وطني موحّد داعم لموقف قوى
المقاومة
الفلسطينية".
وأضافت: "عقب الانتهاء من المشاورات الداخلية والخارجية مع الفصائل، تم تقديم رد الحركة إلى الوسطاء، وصيغ بالإجماع وبروح إيجابية، وقد رحّبت جميع الفصائل والقوى الفلسطينية بهذا الرد الموحد".
وتابعت: "تأتي هذه الجهود في إطار قيادة فلسطينية مسؤولة تسعى للحفاظ على مكتسبات شعبنا، ولضمان موقف فلسطيني موحّد لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة".
مواضيع ذات صلة
رسمياً.. هذا ما أعلنته "حماس" عن مقترح "هدنة غزة"!
Lebanon 24
رسمياً.. هذا ما أعلنته "حماس" عن مقترح "هدنة غزة"!
05/07/2025 20:46:54
05/07/2025 20:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب تعليقا على رد حماس بشأن مقترح غزة: "حسنا..هذا جيد"
Lebanon 24
ترامب تعليقا على رد حماس بشأن مقترح غزة: "حسنا..هذا جيد"
05/07/2025 20:46:54
05/07/2025 20:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"سكاي نيوز" نقلًا عن مصدر إسرائيلي مسؤول: لم يتم قبول أي مقترح من حماس بشأن غزة ولم يطرأ جديد
Lebanon 24
"سكاي نيوز" نقلًا عن مصدر إسرائيلي مسؤول: لم يتم قبول أي مقترح من حماس بشأن غزة ولم يطرأ جديد
05/07/2025 20:46:54
05/07/2025 20:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في حماس: تم إحراز "بعض التقدم" في مباحثات الحركة مع موفدين أميركيين بشأن هدنة في قطاع غزة
Lebanon 24
مسؤول في حماس: تم إحراز "بعض التقدم" في مباحثات الحركة مع موفدين أميركيين بشأن هدنة في قطاع غزة
05/07/2025 20:46:54
05/07/2025 20:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كارثة فيضانات تضرب تكساس: 27 قتيلًا ومخاوف على حياة أطفال مخيم ميستيك
Lebanon 24
كارثة فيضانات تضرب تكساس: 27 قتيلًا ومخاوف على حياة أطفال مخيم ميستيك
13:29 | 2025-07-05
05/07/2025 01:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرن من الحظر… السباحة تعود إلى نهر السين
Lebanon 24
بعد قرن من الحظر… السباحة تعود إلى نهر السين
13:25 | 2025-07-05
05/07/2025 01:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"توبيخ وإقالة".. خلاف بين نتنياهو والناطق باسمه!
Lebanon 24
"توبيخ وإقالة".. خلاف بين نتنياهو والناطق باسمه!
13:23 | 2025-07-05
05/07/2025 01:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط مناقشة ردّ "حماس".. إسرائيل تعترض قذيفتين أطلقتا من غزة
Lebanon 24
وسط مناقشة ردّ "حماس".. إسرائيل تعترض قذيفتين أطلقتا من غزة
13:12 | 2025-07-05
05/07/2025 01:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اهتمام متبادل.. ما هو سر العلاقة بين أميركا وإسرائيل؟
Lebanon 24
اهتمام متبادل.. ما هو سر العلاقة بين أميركا وإسرائيل؟
13:00 | 2025-07-05
05/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
Lebanon 24
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
15:54 | 2025-07-04
04/07/2025 03:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور جديد في ملف توقيف بشار الأسد.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطور جديد في ملف توقيف بشار الأسد.. إليكم التفاصيل
14:10 | 2025-07-04
04/07/2025 02:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هتافات في مجلس عاشورائي تثير "بلبلة"
Lebanon 24
هتافات في مجلس عاشورائي تثير "بلبلة"
04:49 | 2025-07-05
05/07/2025 04:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
Lebanon 24
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
04:30 | 2025-07-05
05/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله استخدم كاميرات اليونيفيل".. كلام إسرائيلي مُفاجئ!
Lebanon 24
"حزب الله استخدم كاميرات اليونيفيل".. كلام إسرائيلي مُفاجئ!
16:00 | 2025-07-04
04/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:29 | 2025-07-05
كارثة فيضانات تضرب تكساس: 27 قتيلًا ومخاوف على حياة أطفال مخيم ميستيك
13:25 | 2025-07-05
بعد قرن من الحظر… السباحة تعود إلى نهر السين
13:23 | 2025-07-05
"توبيخ وإقالة".. خلاف بين نتنياهو والناطق باسمه!
13:12 | 2025-07-05
وسط مناقشة ردّ "حماس".. إسرائيل تعترض قذيفتين أطلقتا من غزة
13:00 | 2025-07-05
اهتمام متبادل.. ما هو سر العلاقة بين أميركا وإسرائيل؟
12:43 | 2025-07-05
المفتي دريان للشرع: لقد عانينا كما عانيتم.. ولعلاقات من نوع جديد
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
05/07/2025 20:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
05/07/2025 20:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
05/07/2025 20:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24