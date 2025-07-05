بشأن مقترح "هدنة غزة".. بيان جديد من "حماس"!

أعلنت حركة " "، اليوم السبت، إجراء سلسلة اتصالات موسعة مع قادة الفصائل والقوى للتنسيق والتشاور حول ردّ الحركة على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان على وآليات تنفيذه.

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وفي بيان لها، ذكرت الحركة أنّ "هذه الاتصالات شهدت مستوى رفيعاً من التشاور العملي والجدي بين حركة حماس والفصائل الوطنية والإسلامية، مما أسفر عن توافق وطني موحّد داعم لموقف قوى الفلسطينية".



وأضافت: "عقب الانتهاء من المشاورات الداخلية والخارجية مع الفصائل، تم تقديم رد الحركة إلى الوسطاء، وصيغ بالإجماع وبروح إيجابية، وقد رحّبت جميع الفصائل والقوى الفلسطينية بهذا الرد الموحد".



وتابعت: "تأتي هذه الجهود في إطار قيادة فلسطينية مسؤولة تسعى للحفاظ على مكتسبات شعبنا، ولضمان موقف فلسطيني موحّد لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة".