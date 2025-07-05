بسبب الحرائق.. بلدة سورية احترقت بالكامل

أفادت قناة "الحدث" بأن بلدة قسطل في تعرّضت لدمار شبه كامل نتيجة الحرائق المشتعلة في المنطقة، في وقت وصفت فيه القناة الوضع بـ"الكارثي"، مع استمرار تمدد النيران في أنحاء متفرقة من المحافظة.

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في السياق، قال مدير الدفاع المدني في محافظة ، كيال، اليوم السبت إن الحرائق التي تشهدها هي من أعنف وأخطر الحرائق منذ سنوات.



وتكثف الحكومة جهودها لإخماد الحرائق المشتعلة في محافظة سورية. وأضاف كيال:" صعبت التضاريس الجغرافية وسرعة الرياح الكبيرة من مهمة رجال الإطفاء وكافة الفرق العاملة لإخماد تلك الحرائق التي بدأت بالانتشار والاتساع. نعمل بكل جهد وبالتعاون مع الأخوة لإخماد تلك الحرائق ومنع وصولها إلى البلدات والقرى في المناطق الجبلية، ومنها نواحي قسطل معاف وربيعة، مع امتدادها إلى قرى التفاحية والروضة والميدان".



وأكد مدير الدفاع المدني إصابة أحد العناصر واحتراق آلية خلال عمليات إخماد الحرائق، إضافة إلى تدخلها لقطع خطوط النيران.

وكشف كيال عن أن عمليات تقدم الآليات والأفراد في بعض المناطق خطرة بسبب وجود مخلفات الحرب التي يؤدي انفجارها إلى توسع النيران وزيادة الخطر على العناصر والآليات.