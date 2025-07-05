ترامب يثير غضب "جماعة يهودية".. ماذا حصل؟

تعرض الرئيس الأميركي لانتقادات حادة من جماعات بعد استخدامه مصطلح "شايلوك" في تجمع انتخابي بولاية أيوا، في إشارة إلى بعض المصرفيين، ما اعتُبر استخدامًا لمصطلح معادٍ للسامية يعود جذره إلى مسرحية "تاجر " لشكسبير.

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وقال ، خلال الفعالية، إن قانون الميزانية الجديد "يلغي الحاجة إلى الاقتراض من مصرفيين بارعين أو من شايلوك وأشخاص سيئين"، قبل أن يوضح لاحقًا أنه لم يكن على دراية بأن الكلمة تُعتبر مسيئة. وقال ، خلال الفعالية، إن قانون الميزانية الجديد "يلغي الحاجة إلى الاقتراض من مصرفيين بارعين أو من شايلوك وأشخاص سيئين"، قبل أن يوضح لاحقًا أنه لم يكن على دراية بأن الكلمة تُعتبر مسيئة.

وأضاف: "لم أسمع ذلك من قبل. بالنسبة لي، شايلوك هو شخص يقرض المال بأسعار فائدة مرتفعة".



وجاء الرد سريعًا من رابطة مكافحة التشهير، التي وصفت استخدام المصطلح بأنه "مقلق للغاية وغير مسؤول"، مشيرة إلى أنه يستحضر "صورة نمطية معادية للسامية عمرها قرون حول والجشع".



وفي السياق ذاته، انتقد النائب عن ، دانيال غولدمان، تصريحات ترامب واعتبرها "معاداة سامية صارخة وبغيضة"، مضيفًا أن الرئيس "يعلم تمامًا ما يفعله".



يُذكر أن الرئيس الأميركي السابق كان قد استخدم المصطلح ذاته في عام 2014 عندما كان نائبًا للرئيس، وواجه انتقادات مشابهة، قبل أن يقر بعدم مناسبة الكلمة والاعتذار عنها.



وتسلّط الواقعة الضوء مجددًا على حساسية الخطاب السياسي في ، خصوصًا في ما يتعلق باستخدام مصطلحات ذات دلالات تاريخية سلبية، في سياق سياسي مشحون وموسم انتخابي متوتر.