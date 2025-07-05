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عربي-دولي

ترامب يثير غضب "جماعة يهودية".. ماذا حصل؟

Lebanon 24
05-07-2025 | 14:07
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تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتقادات حادة من جماعات يهودية بعد استخدامه مصطلح "شايلوك" في تجمع انتخابي بولاية أيوا، في إشارة إلى بعض المصرفيين، ما اعتُبر استخدامًا لمصطلح معادٍ للسامية يعود جذره إلى مسرحية "تاجر البندقية" لشكسبير.
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وقال ترامب، خلال الفعالية، إن قانون الميزانية الجديد "يلغي الحاجة إلى الاقتراض من مصرفيين بارعين أو من شايلوك وأشخاص سيئين"، قبل أن يوضح لاحقًا أنه لم يكن على دراية بأن الكلمة تُعتبر مسيئة.
 
وأضاف: "لم أسمع ذلك من قبل. بالنسبة لي، شايلوك هو شخص يقرض المال بأسعار فائدة مرتفعة".

وجاء الرد سريعًا من رابطة مكافحة التشهير، التي وصفت استخدام المصطلح بأنه "مقلق للغاية وغير مسؤول"، مشيرة إلى أنه يستحضر "صورة نمطية معادية للسامية عمرها قرون حول اليهود والجشع".

وفي السياق ذاته، انتقد النائب الديمقراطي عن نيويورك، دانيال غولدمان، تصريحات ترامب واعتبرها "معاداة سامية صارخة وبغيضة"، مضيفًا أن الرئيس "يعلم تمامًا ما يفعله".

يُذكر أن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كان قد استخدم المصطلح ذاته في عام 2014 عندما كان نائبًا للرئيس، وواجه انتقادات مشابهة، قبل أن يقر بعدم مناسبة الكلمة والاعتذار عنها.

وتسلّط الواقعة الضوء مجددًا على حساسية الخطاب السياسي في الولايات المتحدة، خصوصًا في ما يتعلق باستخدام مصطلحات ذات دلالات تاريخية سلبية، في سياق سياسي مشحون وموسم انتخابي متوتر.
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