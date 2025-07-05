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عربي-دولي

بعد تكرار استدعاء صحافيين أمام النيابة العامة.. بيان من وزير الإعلام

Lebanon 24
05-07-2025 | 14:34
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أصدر وزير الإعلام المحامي بول مرقص، اليوم السبت، بياناً أكد فيه على أهمية ضمان الحريات الاعلامية.
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وفي بيانه، قال مرقص: "بعدما تكرر استدعاء صحافيين أمام النيابة العامة، تم الاجتماع برئيس الحكومة نواف سلام وأكّدنا معه على ضمان الحريات الإعلامية، كما واجتمع وزير الإعلام لهذه الغاية اليوم مجدداً بوزير العدل المحامي عادل نصار، وخلصنا إلى اعادة التأكيد على ضمان الحريات الإعلامية مع الحفاظ على استقلالية القضاء".

وجدّد مرقص موقفه بأنّ محكمة المطبوعات هي المرجع الصالح الذي يبتّ بالدعاوى المقامة بوجه الصحافيين والمتعلقة بجرائم المطبوعات، مشدّداً على "ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يعمل الوزير على الدفع باتجاه إقراره في المجلس النيابي والذي يضمن الحريات الاعلامية وينشئ هيئة مدنية مختصّة للنظر في جرائم المطبوعات المنسوبة الى الصحافيين".
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