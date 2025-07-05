بعد تكرار استدعاء صحافيين أمام النيابة العامة.. بيان من وزير الإعلام

أصدر المحامي ، اليوم السبت، بياناً أكد فيه على أهمية ضمان الحريات الاعلامية.

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وفي بيانه، قال : "بعدما تكرر استدعاء صحافيين أمام ، تم الاجتماع برئيس الحكومة وأكّدنا معه على ضمان الحريات الإعلامية، كما واجتمع وزير الإعلام لهذه الغاية اليوم مجدداً بوزير العدل المحامي ، وخلصنا إلى اعادة التأكيد على ضمان الحريات الإعلامية مع الحفاظ على استقلالية ".



وجدّد مرقص موقفه بأنّ هي المرجع الصالح الذي يبتّ بالدعاوى المقامة بوجه الصحافيين والمتعلقة بجرائم المطبوعات، مشدّداً على "ضرورة الإسراع بإقرار مشروع الذي يعمل الوزير على الدفع باتجاه إقراره في المجلس النيابي والذي يضمن الحريات الاعلامية وينشئ هيئة مدنية مختصّة للنظر في جرائم المطبوعات المنسوبة الى الصحافيين".