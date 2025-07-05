إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"

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أعلن الملياردير الأميركي اليوم السبت تأسيس "حزب "، وذلك بعد يوم من توجيهه سؤالا لمتابعيه على منصة إكس عما إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في .وقال في منشور على منصة إكس "بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزبا سياسيا جديدا، وستحصلون عليه!".وتابع "اليوم، تأسس حزب أمريكا ليعيد لكم حريتكم".