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إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"

Lebanon 24
05-07-2025 | 16:14
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك اليوم السبت تأسيس "حزب أمريكا"، وذلك بعد يوم من توجيهه سؤالا لمتابعيه على منصة إكس عما إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.
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وقال ماسك في منشور على منصة إكس "بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزبا سياسيا جديدا، وستحصلون عليه!".

وتابع "اليوم، تأسس حزب أمريكا ليعيد لكم حريتكم".
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